May maakt uitstel van Brexit mogelijk

Theresa May Beeld AP

‘Wie regeert het Verenigd Koninkrijk?’ Deze vraag is dringender dan ooit nu zowel May als Corbyn niet meer dan marionetten lijken te zijn van invloedrijke politici achter de schermen. Het zijn nu de Europagezinden die aan de touwtjes trekken. Binnen het kabinet was een daverende ruzie ontstaan tussen de brexiteers en de Europagezinden, waarbij laatstgenoemden als winnaar uit de strijd kwamen, getuige May’s jongste ommezwaai.

Vijftien leden van het kabinet stonden op het punt om hun ontslag in te dienen wanneer hun bazin zou volharden in ‘Mijn deal of No Deal’. Eerder was het parlement niet bij machte gebleken om de No Deal-dreiging weg te nemen, waarna ingrijpen van topministers geboden was. Na Mays verklaring publiceerde het Brexitministerie een samenvatting van een rapport over de gevolgen van een No Deal, waarbij opviel dat de toon vrij Stiff Upper Lip was.

Mays belofte kan grote invloed hebben op de levensvatbaarheid van haar akkoord, waarover de necrologieën al geschreven waren. De verwachting is dat de brexiteers voor de zekerheid toch voor gaan stemmen omdat uitstel van Brexit kan leiden tot afstel, zeker nu Labour een referendum steunt. Aan de andere kant zullen afgevaardigden zich vrijer voelen om May’s akkoord te verwerpen, in de wetenschap dat No Deal niet het onvermijdelijke alternatief is.

Tactisch

Het uitstel is tactisch van aard. De premier benadrukte dat uitstel van twee, drie maanden geen oplossing voor de problemen is, eerder het opschorten ervan. Brexiteers zijn niet gelukkig met, zoals zij dat zien, de capitulatie van May. Tegenover een verslaggever van televisiezender ITV zei een anonieme pro-Brexitminister ‘niet te kunnen wachten totdat May haar huis verkoopt. Ik bied een pond en zij zal waarschijnlijk zeggen: je mag het voor 50 pence hebben’.

De vraag rees of ze zelf voor of tegen een No Deal zal stemmen, en welke kant ze haar fractie op zal sturen. Labour-afgevaardigde Jess Phillips zei met een overslaande stem dat ze woedend is over ‘het totale gebrek aan moed bij de premier om te doen wat het beste is voor het land, misschien omdat ik dagelijks de gevolgen zie van de brandende onrechtvaardigheden die haar regering veroorzaakt. (…) Kan ze op z’n minst zeggen of ze tegen een No Deal is?’

Niet te begrijpen

Soortgelijke vragen spelen ook bij de uitstelstemming. De nestor van het Lagerhuis, Kenneth Clarke, merkte op dat een uitstel tot eind juni zinloos is en uitstel van jaren nodig is, om serieus te gaan onderhandelen. En wat gebeurt er wanneer de Lagerhuisleden, grillig als ze zijn, beide opties verwerpen? De Britse politiek is niet meer te begrijpen zonder behulpzame schema’s te tekenen die gelijkenissen vertonen met stambomen van ’s lands vorsten.

May heeft het vege lijf weer even gered, wat ook geldt voor Corbyn, die al snel weer met zijn gedachten elders was, om precies bij de bewoners van de Chagoseilanden die, tot hun blijdschap, niet langer onder Brits bestuur staan. Over Mays’s Deal, No Deal en Uitstel mag het Lagerhuis op 12, 13 en 14 maart stemmen. Een dag later, zo merkte een Schots Kamerlid op, is het de Idus van maart, de dag waarop de Romeinen schulden vereffenden. En waarop Julius Caesar vermoord werd.