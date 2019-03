Liveblog Brexit-debat

May blijft zich na weer een nederlaag inzetten voor ‘ordelijke Brexit’, Europa teleurgesteld over wegstemmen nieuw voorstel

Het Britse Lagerhuis heeft het nieuwe Brexitakkoord dat premier May maandag op de valreep nog binnen wist te slepen, met grote meerderheid verworpen. In totaal stemden 391 tegen, en 242 voor. Lees dit liveblog terug, over hoe het nieuws zich ontwikkelde en de reacties.