May begint groot Brexitdebat mogelijk met een achterstand: twee belangrijke spelers hangt een schorsing boven het hoofd

Al weken vraagt de Labour-oppositie om de volledige tekst van het advies dat de belangrijkste jurist van het land, Geoffrey Cox, de regering heeft gegeven. Cox is als attorney-general, een functie vergelijkbaar met die van de Nederlandse procureur-generaal, lid van de regering. Hij acht publicatie van het volledige advies ‘niet in het nationale belang’, maar vatte het maandag wel samen in het Lagerhuis. De Conservatief met de basstem stal de show met zijn theatrale optreden, maar dat was niet genoeg om de oppositie tevreden te houden.

Oppositiepartijen, inclusief de DUP die May zou moeten steunen, stelden een motie op en kamervoorzitter John Bercow besloot deze toe te laten. Volgens hem bestaat er een gerede kans dat de regering zich heeft bezondigd aan contempt of parliament. Zoals het er nu naar uitziet krijgt de motie, dankzij steun van enkele Brexiteers, genoeg steun. Een comité kan dan overgaan tot het schorsen van Cox of David Lidington, de facto de vice-premier.

In het advies staat dat de Britten geen wettelijke manier hebben om onder dat vangnet vandaan te komen. Cox had de kamer bevestigd dat de zogeheten ‘backstop’, het vangnet dat moet verzekeren dat er geen grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt, inderdaad voor onbepaalde tijd van kracht zal zijn en niet eenzijdig kan worden opgezegd. Brexiteers zien dit als een val omdat zij zo moeilijk nog onder die afspraken kunnen uitkomen, maar Cox wees erop dat de Britten hierdoor lid kunnen blijven van een handelsblok, zonder de nadelen ervan te ondervinden, zoals het vrij verkeer van personen.