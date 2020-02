Maximumsnelheid van 130 is in Duitsland winst voor het milieu

Een ‘snelheidscontroleur’ in Gstadt. Beeld EPA

Als gevolg van dit bewustwordingsproces geldt op Duitse snelwegen binnenkort misschien een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Vrijdag stemt de Bundesrat erover, het Duitse equivalent van de Eerste Kamer, die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de zestien deelstaatregeringen.

Dat die stemming er komt, is voor de tegenstanders van snelheidsbeperking al een grote domper. Die dachten namelijk dat de kous af was toen ze vorig jaar in oktober de stemming in de Bondsdag hadden gewonnen. Slechts 126 volksvertegenwoordigers stemden voor, 498 tegen, bij 7 onthoudingen.

Fabrikanten

Onder de tegenstanders waren alle parlementariërs van de AfD, de FDP, een gedeelte van de CDU-fractie en natuurlijk de voltallige Beierse CSU, de partij die zich traditioneel opwerpt als beschermengel van de auto-industrie en het autorijden. Niet geheel toevallig is de CSU ook de partij die in de afgelopen twee kabinetten de minister van Verkeer leverde. De vorige, Alexander Dobrindt, liep tijdens het uitstootschandaal gedwee aan het handje van de autofabrikanten. Zijn opvolger, Andreas Scheuer, probeerde tevergeefs tol voor buitenlanders op Duits grondgebied in te voeren, en verweert zich met alles wat hij in zich heeft tegen elke vorm van snelheidsbeperking. Zijn argumentatie: ‘De maximumsnelheid druist in tegen elk mensenverstand.’

Maar hij had niet met de Commissie Milieu van de Bundesrat gerekend, waar de Groenen met 10 van de 16 deelstaatministers de grootste fractie zijn. Vrijdag stemt de Bundesrat over een door Scheuer geïnitieerd maatregelenpakket om de verkeersveiligheid te vergroten. Scheuer wil graag dat de Bundesrat instemt. Dus zag de milieucommissie haar kans schoon, toonde zich uiterst kritisch over het pakket en deed een officiële aanbeveling voor het toevoegen van regelgeving over een maximumsnelheid.

Het wordt spannend. Weinig deelstaatregeringen hebben zich van tevoren uitgesproken over hun keuze, en de enige die dat wel deed, was de door de CDU geleide coalitie in Brandenburg. Zij zijn tegen. Gezien de vertegenwoordiging van de Groenen in de deelstaatregeringen zouden de voorstanders van snelheidsbeperking in de meerderheid kunnen zijn.

Lobyycircuit

Een belangrijke symbolische overwinning voor die voorstanders was de omslag van de grootste en in het lobbycircuit goed vertegenwoordigde autoclub van Duitsland, de Adac. Zolang die tegen was, was het invoeren van een maximumsnelheid vrijwel onmogelijk. Nu de Adac officieel ‘neutraal’ is, wordt het eenvoudiger. De politiebonden, ooit ook fervente tegenstanders, pleiten inmiddels nadrukkelijk voor een maximumsnelheid, uit veiligheidsoverwegingen.

De CSU komt dus met zijn standpunt steeds meer alleen te staan. Dat lijkt de partij niet te deren. Vorige week lanceerde zij een petitie onder de naam ‘130, Nein Danke.’ Er zijn al 180 duizend handtekeningen binnengehaald.