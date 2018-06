Maximale straf geëist voor doden Savannah

Deelnemers tijdens de stille tocht voor de omgebrachte Savannah Dekker. Foto ANP

De jongen uit Den Bosch wordt ervan verdacht in juni vorig jaar Savannah met voorbedachten rade te hebben gedood. Het meisje werd op zondag 4 juni 2017 dood gevonden in een sloot op een industrieterrein in haar woonplaats.

Savannah was de donderdag daarvoor als vermist opgegeven. Zij bleek die dag een afspraakje te hebben gehad met de toen 16-jarige verdachte. Ze had hem via een chatgroep leren kennen. De jongen werd de nacht na de vondst van haar lichaam aangehouden.

Bewijs

Volgens het Openbaar Ministerie tonen camerabeelden, dna-sporen op een frisdankblikje en chatgesprekken aan dat de verdachte die donderdag 1 juni met Savannah samen was vlak bij de plek waar haar lichaam is gevonden. Op diezelfde camerabeelden is te zien hoe hij kort na de ontmoeting wegrijdt op haar fiets.

Er is meer bewijs tegen hem, aldus de officier van justitie. De politie vond bij een huiszoeking in zijn slaapkamer spullen van Savannah, die zij op de dag van haar verdwijning bij zich had. Op de trappers van de fiets waarop de verdachte is weggereden en op zijn kleding zijn modder- en watersporen aangetroffen die volgens deskundigen gelinkt kunnen worden aan de specifieke sloot waarin het slachtoffer gevonden is.

Verdachte handelingen

Kort na die donderdag voerde de jongen een aantal volgens het Openbaar Ministerie verdachte handelingen uit. Zo wiste hij chatgesprekken met Savannah, paste hij socialemediaprofielen aan en construeerde hij met een vriendin een vals alibi voor de bewuste dag.

Waaraan Savannah is overleden, is niet met zekerheid vast te stellen. Maar gezien al het bewijs tegen hem kan het volgens de officier van justitie niet anders dan dat de verdachte verantwoordelijk is voor haar dood. De verdachte ontkent ook maar iets met de dood van Savannah te maken te hebben.

Voorbedachte rade

Uit zijn chatgeschiedenis maakt het Openbaar Ministerie bovendien op dat hij al vóór 1 juni van plan was Savannah iets aan te doen. Daarom is er sprake geweest van voorbedachte rade en is moord bewezen, aldus de officier van justitie.

De geëiste twee jaar jeugddetentie is de maximumstraf die binnen het jeugdrecht opgelegd kan worden aan 16-jarigen. De PIJ-maatregel ziet toe op een behandeling van minderjarigen in een gesloten setting. Bij de verdachte zijn stoornissen geconstateerd die een dergelijke behandeling noodzakelijk maken, aldus de officier van justitie. De PIJ-maatregel kan elke twee jaar worden verlengd en kan maximaal zeven jaar duren. Indien nodig kan gevorderd worden dat de PIJ-maatregel omgezet wordt in tbs met bevel tot verpleging.

Omdat de verdachte minderjarig is, is de zaak achter gesloten deuren behandeld.