Maximale spaarrente nu hoger dan tien jaar terug, maar hypotheeklasten stijgen fors

ECB-president Christine Lagarde licht in Frankfurt de renteverhoging toe aan de pers. Beeld Kai Pfaffenbach / Reuters

Hogere rente voor banken werkt met vertraging door in spaarrente

Sparen wordt weer wat lucratiever voor de particulier. De hoogst geboden rente voor vrij opneembaar spaargeld is nu 2,6 procent bij de Bigbank uit Estland. Dit is zelfs hoger dan de maximaal haalbare spaarrente in 2013. In de jaren daarna doken de rentes snel omlaag, in 2022 kwamen voor grote spaarders zelfs negatieve spaarrentes voor.

Een jaar geleden verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) voor het eerst in jaren de rente voor banken. Deze ‘beleidsrente’ steeg donderdag opnieuw, naar 3,75 procent, en werkt inmiddels met enige vertraging door in de spaarrente.

Uit cijfers van vergelijkingssite geld.nl blijkt dat de spaarder voor een hoge rente nog wel naar het buitenland moet. Bij de grootste Nederlandse banken stijgt de rente minder snel. Tien jaar geleden kreeg de spaarder daar gemiddeld 1,7 procent. Per 1 augustus verhoogt ABN Amro de rente naar 1,25 procent, ING volgt twee weken later. Spaarders bij de Rabobank krijgen vanaf 15 augustus 1,5 procent rente.

Hypotheekrente blijft stijgen, maar minder snel

De hypotheekrentes stijgen verder, maar in een iets lager tempo dan voorheen. Al enkele maanden voordat de rente voor banken omhoog ging, stegen de tarieven voor hypotheken waarvan de rente langer vast staat. Variabele hypotheken volgden deze lijn direct na de verhoging van de ECB. Per saldo zal een deel van de consumenten slechter uit zijn; bij de hypotheek gaat het grosso modo om veel grotere bedragen dan bij het spaargeld. Amanda Bulthuis van geld.nl rekent voor: ‘Bij een hypotheek van 350 duizend euro met een rentevaste periode van 10 jaar betaalde je in juli 2022 gemiddeld 1.100 euro bruto per maand, dat is nu ruim 1.700 euro per maand.’