Maximaal pompen en geld verdienen ging in Groningen lang vóór veiligheid – Huizinge veranderde het risico, niet het handelen

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen bestaat uit (van links af:) Judith Tielen (VVD), Hulya Kat (D66), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Barbara Kathmann (PvdA), Peter Kwint (SP). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Als mensen mij vragen: hoe kan het vertrouwen van Groningers in de overheid hersteld worden? Dan antwoord ik: niet.’ Het krediet, verklaarde oud-burgemeester van Loppersum Albert Rodenboog, werd in 2013 definitief verspeeld.

Op 16 augustus 2012 werd zijn gemeente opgeschrikt door de aardbeving bij Huizinge. De schok – met 3,6 op de schaal van Richter nog steeds de zwaarste ooit – was een kantelpunt in het denken over de risico’s van de decennia lang zo onbezorgde en lucratieve gaswinning. Maar niet in de handelswijze van de overheid. Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens deze verhoorweek van de parlementaire enquête over gaswinning in Groningen, waarin ‘Huizinge’ centraal stond. Wie in tijden van torenhoge gasprijzen denkt dat flink pompen in Groningen een optie is, had er goed aan gedaan mee te luisteren.

‘Huizinge’ leerde dat zwaardere bevingen mogelijk waren. Een schadevraagstuk werd een veiligheidskwestie. Maar in weerwil van een dwingend advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) werd de gaswinning het jaar na de beving (2013) niet teruggeschroefd, maar opgevoerd: van circa 48- naar 54 miljard kubieke meter.

Wijsheden achteraf

‘Leveringszekerheid’ was steevast de bezweringsformule van toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp. We wilden bejaarden in Limburg toch niet letterlijk in de kou laten zitten? Die verdedigingslinie is na deze week definitief onhoudbaar. Handelshuis GasTerra rekende in het najaar van 2012 al voor dat de Groningse gaswinning probleemloos flink verlaagd kon worden naar 27 miljard kuub. Dat zou echter pas in 2015 gebeuren. Niet door een besluit van de minister, maar door ingrijpen van de Raad van State, waar moedeloze Groningers hun recht haalden.

Het gevaar van een parlementaire enquête is dat met de kennis van nu naar besluiten van toen wordt gekeken. Maxime Verhagen, in augustus 2012 demissionair minister van Economische Zaken, bekende terugblikkend dat het ‘erg slecht’ was dat hij Huizinge na de beving niet bezocht. Destijds, zei hij, werd de impact van de beving totaal onderschat – zeker in Den Haag. Zelfs toenmalig directeur van de NAM Bart van de Leemput noemde de verhoogde gaswinning in 2013 ‘terugkijkend niet uit te leggen’. Confessies in de categorie: wijsheden achteraf.

Interessanter – en pijnlijker – waren de momenten waarop de enquêtecommissie getuigen confronteerde met besluiten van destijds in het licht van de kennis van toen. Zoals in het verhoor van Jos de Groot, in de periode van en na Huizinge topambtenaar op het ministerie van Economische Zaken.

De gevolgen van de aanbeveling om de gaswinning te verminderen, werden op het ministerie besproken, vertelde De Groot. Er kwamen opsommingen: ‘Paniek op de gasmarkt, prijsstijgingen.’ Geen woord over minder veiligheidsrisico’s. Er was meer onderzoek nodig, was de slotsom, geen ingreep. Dat de enige medewerker op het ministerie met geologische kennis adviseerde de productie ‘uit voorzorg te verlagen’, veranderde daar niets aan. Juist in toepassing van het voorzorgsprincipe, blikte toenmalig toezichthouder Jan de Jong terug, verzaakte de staat. De Groot: ‘Het gasgebouw was een money machine.’

Veiligheid vs. verdiensten

‘Er was een consistente lijn: zoveel mogelijk Gronings gas verkopen. En daar gingen we mee door’, zei toenmalig GasTerra-topman Gertjan Lankhorst vrijdagmiddag over het recordjaar 2013. Dat maximaal pompen en daarmee geld verdienen in Groningen lange tijd voor veiligheid ging, is geen nieuw inzicht. Het was in 2015 de belangrijkste conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar ook de OVV mag zich achter de oren krabben. Dat Huizinge een kantelpunt was en er sinds 2013 ‘veel veranderd is’, zoals de Onderzoeksraad stelde, bleek amper. De risico’s waren nu bekend. Maar het dwingende advies van het SodM om de winning te verlagen werd door Verhagens opvolger Henk Kamp (VVD) moedwillig genegeerd.

Al in de zomer bleek dat de gaswinning in 2013 een recordhoogte zou bereiken. Het ministerie werd ingelicht, maar zag geen reden om op de rem te trappen, integendeel. ‘Dit toont alleen maar aan dat Nederland Groningen hard nodig heeft’, mailde topambtenaar De Groot. Ook in 2014, biechtte De Groot op, werd niet de geadviseerde 40 miljard, maar 42,5 miljard kuub gas gewonnen. De reden? ‘De baten.’ In tijden van economische crisis prevaleerden ‘budgettaire redenen’ – een omstreden luxe die de overheid zich door eigen toedoen anno 2022 in Groningen niet meer kan permitteren.

De balans tussen veiligheid en verdiensten zal ongetwijfeld de belangrijkste kwestie zijn in de verhoren van toenmalig ministers Kamp en Dijsselbloem (Financiën), aankomende vrijdag.