Maximaal 30 kilometer per uur in heel Amsterdam, is dat haalbaar?

De gemeente Amsterdam onderzoekt of in alle straten in de stad een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur kan worden ingevoerd. Beeld ANP

Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur moet de norm worden, 50 kilometer een uitzondering. Heeft dat voornemen kans van slagen?

‘Het is best een realistisch idee. In heel veel straten, ook belangrijke, is al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd.’

Er wordt gezegd dat veel automobilisten zich daar niet aan houden.

‘Dat is een beetje analoog aan alle verkeersmaatregelen: als je niet echt handhaaft, verandert het gedrag ook niet. Dat zie je bijvoorbeeld ook met de maatregel dat scooters niet meer op het fietspad mogen. Maar alleen al met infrastructurele maatregelen, zoals drempels, wil er best wat veranderen in het gedrag van de automobilist. Door de drukte zijn er overigens ook niet zoveel plekken waar je nu de 50 kilometer haalt.

‘De kosten van die infrastructuur moeten niet onderschat worden. Het invoeren van een lagere maximumsnelheid vergt bepaalde investeringen, zoals in drempels en klinkerstraten. Dat zijn geen kleine ingrepen. Neem de Wibautstraat, dat is een soort provinciale weg midden in de stad waar je nu flink op kunt doorracen. Die moet je dan helemaal herinrichten.’

Wat vinden bewoners zelf van het plan?

‘Het leeft enorm. Toen het plan vorige week werd besproken door de commissie, waren er meer dan dertig bewonersorganisaties vertegenwoordigd. Iedereen is op zich wel voor het streven naar een snelheidsverlaging. Maar er zijn wel zorgen dat wanneer je het in grote delen van de stad gaat invoeren, elders mensen de dupe zijn. Gebieden die ervan uitgesloten zijn worden dan een soort sluiproute, waar het dus drukker wordt.

‘Je moet automobilisten ook weer niet onderschatten. Het is tamelijk lastig om hun gedrag te sturen. Naast infrastructuur zijn prijsmechanismen dan de beste methoden, maar dat is weer een ander domein. Dan moet je denken aan een soort tolsysteem dat toegang tot de stad ontmoedigt.

‘Het gaat sowieso om een bredere aanpak, de stad gaat de komende jaren enorm op de schop. De staat van bruggen en kades is nu ook een probleem, die hebben veel met zwaar verkeer te maken. Voor de grachtengordel, waar veel zwaar vrachtverkeer reed, zijn al maatregelen getroffen. Daar kom je als niet-bewoner al bijna niet meer in. Het is duidelijk dat er nu een progressief college is dat er wat van probeert te maken.’

Ook de minder progressieve partijen staan positief tegenover de snelheidsverlaging.

‘Ja, alles komt in dit tijdsbeeld wel een beetje bij elkaar. Het belang van bijvoorbeeld schonere lucht is wel tot iedereen doorgedrongen, van de klimaataanpak willen de partijen wel ernst maken. En over meer investeringen in het openbaar vervoer zitten de partijen ook wel op één lijn. Politiek controversieel is het allemaal niet, maar goed uitvoeren is wel gecompliceerd. De kosten van de infrastructuur en het nodige onderhoud aan bruggen en kades zijn niet te onderschatten. Het budget is niet oneindig, dus de gemeente zal wel weer inkomsten proberen te genereren met hogere parkeerkosten.

‘Daarnaast is de gemeente niet de enige partij in dit geheel; ook Rijkswaterstaat houdt een vinger aan de pols. Maatregelen binnen de ring hebben ook gevolgen voor wat er op de ring gaat gebeuren. Naast de snelheidsverlaging zijn er bijvoorbeeld ook plannen voor veel meer P&R’s, daardoor wordt het alleen maar drukker op de ring. Buiten de ring gaan bewoners misschien ook vragen om maatregelen, dan wordt het nog meer een megaproject. Dat is niet in een middagje geregeld.’