Maximaal 100? Wat vinden de elektrische (en andere) rijders daarvan?

Nick Pecko (38), eigenaar van een uitzendbureau, rijdt een Audi E-tron 55 quattro (elektrisch):

Nick Pecko en zijn vriendin. ‘Als je overal maar 100 kilometer mag, gaat de maatschappij langzamer draaien.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Ik vind dat geen goed idee. Als je overal maar 100 kilometer mag, gaat de maatschappij langzamer draaien. Ik moet vaak van Kerkrade naar Amsterdam, dat is 240 kilometer. Dat scheelt nogal wanneer je maar 100 in plaats van 130 mag. Ik denk ook niet dat het gaat werken, tenzij je snelheidsbegrenzers in de auto’s aanbrengt. Iemand die op tijd op zijn afspraak moet zijn, gaat zich echt niet aan die 100 kilometer houden. Die rijdt harder en neemt een boete voor lief.

‘De auto’s zijn maar een klein deel van de uitstoot, de bio-industrie veel meer. Pak die veehouderijen harder aan. Wij zijn vegetariër, vooral vanwege het dierenleed en de massaliteit. Maar het is nu ook mooi meegenomen dat we daardoor tenminste niet de stikstofuitstoot van de bio-industrie stimuleren.

‘Zo’n maatregel is ook oneerlijk. Wij betalen twee keer zoveel voor een elektrische auto en daarmee voor een schoner milieu, en worden nu hetzelfde behandeld als benzine- en dieselwagens. Ik zou zeggen: laat die benzine- en dieselwagens lekker 100 rijden, en wij ongelimiteerd, net als in Duitsland. Maar ja, er zijn wel meer dingen onrechtvaardig. Deze Audi weegt 2,5 ton en toch betalen wij de eerste vijf jaar geen wegenbelasting. Terwijl we de weg toch veel meer belasten dan een Polootje.’

Coen van de Coevering (41), servicemanager in de hightech-industrie, rijdt een Tesla model 3 (elektrisch):

Coen van Coevering: ‘Als het gaat om het terugdringen van stikstof, is het natuurlijk een vreemde maatregel als dat ook voor elektrische auto’s gaat gelden.’ Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

‘Het zou naast fiscale maatregelen een mooie stimulans zijn voor het elektrische rijden als er onderscheid gemaakt wordt tussen de snelheden: gewone auto’s maximaal 100, elektrische auto’s maximaal 120 – geen 130, dan worden de verschillen in snelheid te groot.

‘Als het gaat om het terugdringen van stikstof, is het natuurlijk een vreemde maatregel als dat ook voor elektrische auto’s gaat gelden. Wij stoten helemaal geen stikstof uit, indien je ervan uitgaat dat de elektriciteit groen is opgewekt. Je moet de vervuilers beperken: dus benzine- en dieselrijders naar de 100. Het zou niet rechtvaardig zijn als dat ook voor elektrische auto’s zou gelden.

‘Als je overal 100 mag, is het voor mij overigens geen reden om niet meer elektrisch te rijden. Het rijdt gewoon ontzettend fijn en is beter voor het milieu. Ik heb drie kinderen. Die moeten straks ook gebruikmaken van deze aarde en hun kinderen ook. Zelfs zonder de fiscale voordelen zou ik een elektrische auto rijden. Natuurlijk, als je harder rijdt, moet je vaker opladen. Maar dat geldt voor gewone auto’s ook. Als die 130 rijden, staan ze ook vaker bij het benzinestation.’

Michel van Raaij (46), accountmanager bij een auto-importeur, rijdt VW e-Golf (elektrisch):

Michel van Raaij: ‘Ik heb er geen moeite mee. Als het moet, dan moet het.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Als het de bouw- en de boerensector kan helpen, vind ik het geen probleem. Het is een tijdelijke maatregel om die stikstofuitstoot te verminderen. Dit is de snelste maatregel om dat te realiseren. Daar heb ik geen moeite mee. Als het moet, dan moet het. Ik kan me niet voorstellen dat ze onderscheid gaan maken tussen elektrische en diesel- en benzinerijders. Dat zou wel erg onoverzichtelijk en gevaarlijk op de snelwegen worden. Maar voor de gein zeg ik wel eens tegen mijn vrienden: nou, dan gaan jullie mooi 100 rijden, en ik 130.

‘Ik rijd nu zeven maanden elektrisch – ik heb ervoor gekozen omdat het fijn rijdt en voor de lage bijtelling. Ik ben best wel een pittige rijder. Dat ligt er ook een beetje aan waar ik moet zijn. Ik kom nu uit Leusden en moest in Helmond zijn, dat is 120 kilometer. Dan rijd ik wel 130 waar dat mag. Je accu gaat inderdaad wat sneller leeg, maar ik plan mijn afspraken dan zo dat ik onderweg even 20 minuten kan opladen.

‘Er zijn natuurlijk andere sectoren die ook of zelfs meer stikstof uitstoten. Maar als dit voor de korte termijn helpt, vind ik het prima. Die snelheidsborden langs de wegen zijn snel genoeg veranderd.’

Rianne van Egten (34), accountmanager, rijdt Toyota C-HR (hybride):

Rianne van Egten: ‘Overdag is het toch overal zo druk dat je nauwelijks harder kan rijden dan 100 of zelfs in de file staat.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Overal 100 kilometer? Helemaal mee eens, laat maar doorgaan. Dan kunnen we verder met de bouw. Het rijdt ook rustiger voor iedereen, meer in lijn met de vrachtwagens. Er zijn zoveel vrachtwagens onderweg tegenwoordig. Ik vind sowieso dat al die snelheidsverschillen het alleen maar gevaarlijk maken op de weg. Die verschillende snelheidsborden geven veel onrust – je moet meer op de borden letten dan dat we bezig zijn met rijden. Als je bij Deventer de A1 opgaat, mag je eerst 90 door wegwerkzaamheden, dan 100, dan weer 90 en 100 en daarna mag je opeens 300 meter 120 kilometer. 300 meter! Dan gaat iedereen dus gassen en daarna weer remmen. Dat is ook niet erg goed voor het milieu en de stikstofuitstoot.

‘Ik heb geen moeite met 100 kilometer overdag. Want dan is het toch overal zo druk dat je nauwelijks harder kan rijden of zelfs in de file staat. Ik rijd overdag al bijna nergens 130. Met overal 100 krijg je ook minder dat harmonica-effect van gassen en remmen. Dan rijdt iedereen meer in een treintje: veiliger en beter voor het milieu. Maar zorg er dan wel voor dat je na 8 uur ’s avonds, als er veel minder verkeer is, wel 130 mag rijden.’

Cas Wichers (53), kunstjournalist, rijdt Nissan Qashqai+2 (benzine):

Cas Wichers: ‘Ik word er niet gefrustreerd van als ik niet harder dan 100 mag.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Ik vind het milieutechnisch heel goed te begrijpen. Ik probeer zelf ook zo veel mogelijk 100 te rijden, al lukt dat niet altijd hoor. Het is ook veel veiliger. Dat gejakker en dat elkaar wegdrukken op de linkerbaan, dat vind ik heel irritant. Ik word er niet gefrustreerd van als ik niet harder dan 100 mag.

‘Ja, ik weet dat zo’n maatregel bij anderen veel weerstand oproept. Veel automobilisten zijn tegen. Omdat ze lekker willen doorrijden, zeggen ze dan. Maar dat vind ik een slechte reden. Of ze komen met het argument van tijdverlies. Nou, dan kom je misschien ergens 10 minuten later aan. Daar kun je rekening mee houden. Ik heb nog geen goede reden gehoord waarom je het niet zou doen.

‘Ik vrees wel dat niet iedereen zich aan die snelheid van 100 zal houden. Ik denk dat veel automobilisten toch harder zullen gaan rijden. Dat gebeurt nu ook al met 130 kilometer. Ik denk dat de handhaving lastig wordt. De politie zal meer trajectcontroles moeten gaan houden.’