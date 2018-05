Máxima steekt moeder ontvoerde Insiya (4) hart onder de riem: 'Gemis is schrijnend'

Koningin Máxima steekt de moeder van het ontvoerde meisje Insiya (4) een hart onder de riem met een persoonlijk bericht. ‘Het is - in het bijzonder op Moederdag - verschrikkelijk wanneer een moeder en haar kind tegen hun wil niet bij elkaar kunnen zijn. Dat gemis is schrijnend’, laat Máxima via de Rijksvoorlichtingsdienst weten aan Nadia Rashid.

De moeder raakte haar dochtertje anderhalf jaar geleden kwijt door een door haar Indiase ex-man minutieus voorbereide kidnapping uit het huis van Insiya’s grootmoeder in Amsterdam. Naast haar ex-man worden zeven medeplegers verdacht van betrokkenheid bij de internationale ontvoering. Insiya verblijft nu bij haar vader in India. De overheid daar weigert de man uit te leveren.

Rashid zet sindsdien alles op alles om haar dochtertje terug te krijgen. Premier Rutte bracht haar zaak al eens onder de aandacht in een gesprek met de Indiase minister-president Modi, maar dat heeft niet tot een oplossing geleid.

Vrijdag vroeg Rashid in een open videoboodschap om steun van de koningin. ‘Ik schrijf u deze brief van moeder tot moeder, van vrouw tot vrouw, van mens tot mens.’ Zondag is de tweede keer dat zij Moederdag doorbrengt zonder haar dochtertje, maar ze leeft in de hoop dat dat voor het laatst zo is. ‘En hoop doet leven.’

Rashid vraagt om hulp omdat zij zegt verstrikt te zitten ‘in een web van stille diplomatie, oneindig lange rechtszaken en onderhandelingen die tot nu toe niet hebben geleid tot enige vorm van contact’.

Aandacht vragen

De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de overheid er alles aan doet om Insiya terug naar Nederland te krijgen. ‘In het geval van het meisje Insiya zit het ministerie van Buitenlandse Zaken boven op de zaak en doet het mogelijke om de kwestie tot een goed einde te brengen. Buitenlandse Zaken blijft regelmatig aandacht vragen voor het ingediende teruggeleidingsverzoek en zowel India als Nederland zetten zich in om contact tussen moeder en dochter tot stand te brengen.’

Eerder besloot een Indiase rechtbank dat Insiya eind maart van dit jaar terug moest naar haar moeder. Maar in april besliste de rechter in India in hoger beroep dat ze voorlopig bij haar vader mag blijven.

‘Hoe langer zij bij hem is, hoe meer ze van me vervreemdt. Dat is een verschrikkelijke gedachte’, zei Nadia Rashid in september in de Volkskrant. ‘Als ik haar nu een paar minuten zou kunnen spreken, zou dat voor haar misschien ook verwarrend zijn. Toch wil ik niets liever dan dat. Ik zou tegen haar zeggen: mama is er, ze houdt van je en we zien elkaar snel weer. En dat we haar allemaal missen. En dat veel mensen willen dat ze terugkomt. Want die zijn er.'