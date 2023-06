Max Verstappen te groot voor Jumbo: supermarktketen stopt met sponsoring

Max Verstappen, prins Bernhard van Oranje en voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd op het circuit van Zandvoort. Beeld ANP

Ook aan de sponsoring van de Grand Prix in Zandvoort komt na dit jaar een einde. De stappen past in de strategie van de nieuwe Jumbo-topman Ton van Veen om de topsportsponsoring fors af te bouwen. In maart maakte Jumbo al bekend dat het uiterlijk eind 2024 stopt met de sponsoring van de gelijknamige wieler- en schaatsploeg, waar de keten zo’n 12 miljoen euro per jaar in stak. Ook toen voerde Jumbo aan dat het hier weinig commercieel voordeel aan behaalde.

Jumbo, dat de breuk met Verstappen bevestigt aan persbureau ANP na berichtgeving van het AD, was tien jaar lang aan de coureur verbonden. De drijvende kracht achter het sportprogramma was voormalig topman Frits van Eerd. Hij werd vorig jaar echter aangehouden omdat hij verdacht wordt van witwassen in de motor- en autosport, en stapte op. Daarop besloot Jumbo al te stoppen met het sponsoren van motorsport.

Volgens Jumbo heeft deze zaak niets te maken met het staken van de sponsoring van Verstappen, maar is het een puur commerciële belangenafweging geweest. ‘Max is inmiddels uitgegroeid tot een wereldster en een echte wereldkampioen. We zijn ontzettend trots dat we dit van dichtbij hebben mogen meemaken, maar het internationale podium past niet bij Jumbo als Nederlandse supermarkt met winkels in Nederland en België’, aldus de keten in een verklaring.

De manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, toont zich in een reactie begripvol. ‘We wisten dat er op het gebied van sponsoring veel bij het bedrijf ging veranderen. Het moest er een keer van komen’, zegt hij. ‘Max is enorm dankbaar voor alle steun.’

Terug naar de kern

Ton van Veen, die in maart werd aangesteld, is de eerste Jumbo-baas van buiten de Brabantse familie Van Eerd. Hij werkt sinds 2004 bij de keten als financieel directeur en maakte zo mee hoe het aantal Jumbo-winkels groeide van enkele tientallen tot meer dan zevenhonderd winkels.

Hij wil dat het bedrijf zich meer gaat richten op zijn kerntaken, en daar hoort grootschalige sportsponsoring niet bij, zegt hij in zijn eerste grote interview als topman tegen het AD. Volgens Van Veen geeft Jumbo in totaal zo’n 20 miljoen euro per jaar aan sportsponsoring uit. Verder vertelt hij dat hij het aantal verschillende soorten producten in zijn winkels wil terugbrengen, wil investeren in personeel om ‘de menselijke maat’ terug te brengen en meer wil inzetten op duurzaamheid.

Jumbo zegt zich met zijn sponsoring vanaf nu vooral te willen richten op lokale initiatieven. Zo blijft de keten partner van het jaarlijkse Koningsontbijt en de Koningsspelen. Als sportsponsor is het bedrijf nog actief in het biljart, maar over de vraag of het daarmee wil doorgaan, is ‘nog geen knoop doorgehakt’.