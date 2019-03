Max Verstappen klaar voor nieuwe seizoen Formule 1: alles over de Nederlandse coureur

Max Verstappen van F1-team Red Bull. Beeld EPA

Na vier seizoenen voelt Max Verstappen zich als een vis in het water van de Formule 1. Hij is naar eigen zeggen klaar om te strijden om het kampioenschap. Aan ambitie geen gebrek: de 21-jarige coureur heeft zelfs al eens geroepen vier keer de Formule 1 te willen winnen voor zijn dertigste.

Toch is de beste in de Formule 1 niet altijd automatisch de winnaar. Daar is ook Verstappen van doordrongen. ‘Het ligt heel erg aan de omgeving waarin je zit. Ook ben je natuurlijk erg afhankelijk van de auto die je hebt’, zei hij afgelopen november in een interview met de Volkskrant.

De eerste race van het seizoen is de GP van Australië, in Melbourne. Daar zal blijken hoe goed alle teams zich hebben voorbereid, en wiens materiaal het beste is. Tot die tijd houden de renstallen de kaarten graag tegen de borst. De concurrentie luistert namelijk altijd mee.

Max Verstappen in actie tijdens de testweek op het circuit van Catalonië. Beeld AP

Verstappen bracht tijdens de testweek op het circuit van Catalonië meer dan twaalf uur door achter het stuur van zijn RB15. Hij legde in totaal 237 ronden af, goed voor ruim 1.100 kilometer. Ongetwijfeld heeft hij een idee van de potentie van zijn auto, maar toch blijft hij terughoudend over de bevindingen.

De nieuwe Honda-motor lijkt in ieder geval voor tevredenheid te zorgen. Tijdens de testweek had Verstappen geen last van technische problemen, zoals een ploffende motor. Red Bull hoopt dat de nieuwe motor betrouwbaarder zal blijken dan de krachtbron van Renault, waar het team vorig jaar mee reed. Toen had vooral teamgenoot Daniel Ricciardo veel pech met die motor.

Overigens duurde de winterstop in de Formule 1 voor Verstappen wat te lang. Hij bleef in de winter flink racen, online welteverstaan, op het virtuele raceplatform iRacing. Vanuit zijn simulatorset bestaande uit een krachtige computer, een racestoel, een stuur en drie schermen racete Verstappen tegen gamers over de hele wereld. Hij veroorzaakte veel beroering door supersnelle tijden te rijden.

Max Verstappen (links, team Red Bull) bij een persconferentie in Melbourne met Lewis Hamilton (Mercedes), Daniel Ricciardo (Renault), Sebastian Vettel (Ferrari) en Robert Kubica (Williams). Beeld EPA

Verstappen moet de wereldtitel met een Japanse motor pakken, maar in Nederland heeft Honda niet de reputatie een fabrikant van snelle motoren te zijn. Toch is het dat wel degelijk, beweert coureur Tom Coronel. Hij racete eind jaren negentig vier jaar in Japan en kent Honda als geen ander. ‘We zijn in Europa een beetje vergeten hoe groot Honda is in de rest van de wereld en dat ze altijd al aan autosport hebben gedaan. Racen zit bij die mensen in de aderen’, zegt Coronel.

Als coureur wordt Verstappen vaak bewierookt om zijn indrukwekkende inhaalacties, maar hij staat ook te boek als iemand die brokken kan maken. Zo kreeg hij een taakstraf opgelegd vanwege een aanvaring met coureur Esteban Ocon, na afloop van de Grote Prijs van Brazilië. Een woedende Verstappen zocht Ocon na de race op, omdat diens actie hem vrijwel zeker de overwinning had gekost. De straf voor Verstappen: twee dagen ‘maatschappelijke dienstverlening’ namens autosportfederatie FIA.

De meningen over het opstootje waren verdeeld. Aan de ene kant was er sympathie voor de ‘passie’ van Verstappen, die zich zelfs nog had ingehouden. De actie zou gewoon bij het racen horen. Aan de andere kant was er ook kritiek: het aanvliegen van zijn tegenstander zou getuigen van een gebrek aan professionaliteit en ervaring. Oud-wereldkampioen Damon Hill oordeelde dat het allemaal hoort bij het leerproces van een jonge coureur.

Mocht Verstappen dit seizoen snel en kalm blijven, zullen er flink wat Nederlanders voor hem juichen. Maar ook in België heeft hij trouwe fans. Hij groeide namelijk op in België, het land van zijn moeder Sophie. Verstappen werd geboren in een ziekenhuis in Hasselt, op een uur rijden van het circuit Spa-Francorchamps. In zijn eerste Formule 1-seizoen reisde hij zelfs de wereld over met een Belgisch paspoort.