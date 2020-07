Max Verstappen gelaten na F1-race: Mercedes is te snel

Teleurgesteld of niet, de derde plaatst moet worden gevierd. Zo is het protocol. En dus laat Max Verstappen hij de champagne knallen. Beeld Getty Images

Met een derde plek in de tweede grand prix in Oostenrijk binnen een week revancheerde Verstappen zich enigszins voor de dramastart van zijn seizoen, toen hij na een kwartier racen uitviel door technisch euvel. De conclusie na de eerste races is alleen glashelder: wederom zijn de Mercedessen aan het begin van een nieuw jaar een klasse apart en dat is slecht nieuws voor Verstappens titelaspiraties.

Een week geleden was het nog chaos op de Red Bull Ring, met liefst negen uitvallers en daardoor een race vol onderbrekingen. Zondag was het een stuk rustiger op hetzelfde asfalt. Enkel de Ferrari’s zorgden voor spektakel door elkaar in de eerste ronde eraf te rijden. In de overige zeventig ronden hielden de coureurs hun auto’s op de baan.

De wedstrijd gaf zo een heldere blik op de pikorde in het nog jonge seizoen, waarin de Mercedessen dus fier bovenaan staan. Het lukte Verstappen, die startte vanaf de tweede plek, een halve race om het tempo van Hamilton bij te houden. Maar na de eerste pitstops reed de zesvoudig wereldkampioen van hem weg en kwam de andere Mercedes-rijder, Valtteri Bottas, ronde na ronde dichterbij.

Verstappen hield in het slot Bottas met een knappe verdedigingsactie nog even achter zich, maar moest uiteindelijk zijn positie opgeven. Het minigevecht was ook het enige moment van de race waarvan hij echt had genoten. ‘Tot dan was het voor mij een hele saaie wedstrijd’, zei Verstappen voor de camera van de Formule 1. ‘Ik heb alles geprobeerd, maar we zijn gewoon wat te langzaam’, concludeerde hij gelaten. ‘De derde plek is nu het maximale. Daar ben ik niet blij mee, want ik wil elk weekend om de overwinning meedoen.’

Verstappen staat nu op 15 WK-punten; 28 punten minder dan WK-leider Bottas en 22 minder dan Hamilton. Het uitzicht op de wereldtitel is na twee GP’s zo al behoorlijk troebel geworden, ook gezien de suprematie van Mercedes.

En dat in het seizoen waarin de 22-jarige coureur juist hoopte meteen vanaf het begin op gelijke voet te staan met de Mercedessen. Zijn teambaas Christian Horner zei in aanloop naar het seizoen nog triomfantelijk dat het team de beste voorbereiding achter de rug had sinds 2013, toen Red Bull voor het laatst de wereldtitel greep.

Verstappen beet donderdag in een gesprek met de Nederlandse pers via Zoom fel van zich af, reagerend op berichten dat zijn team misschien te hoog van de toren had geblazen. ‘Ik denk nog steeds dat we de allerbeste voorbereiding hebben gehad. Daar is niets aan gelogen en dat weten de mensen die in het team werken’, zei hij zichtbaar geïrriteerd.

‘Mercedes is nou eenmaal sterk. Maar ik denk ook dat wat wij in de winter hebben ontwikkeld goed is. We hebben dat alleen nog niet laten zien op het circuit’, stelde hij verder. Afgelopen weekeinde oogde Verstappens RB16 wel aanzienlijk sterker dan een week eerder en in de kwalificatie moest hij zaterdag op een kletsnatte baan enkel een magistrale Hamilton voor zich dulden.

Het neemt niet weg dat hij na twee races al flink in de achtervolging moet op de WK-ranglijst, in een seizoen dat door de coronapandemie sowieso korter zal zijn. Verstappen voelt zich niet genoodzaakt het jaar opeens anders aan te vliegen, bijvoorbeeld door extra risico’s te nemen. ‘Mijn benadering blijft hetzelfde’, zei hij. ‘Of het nou 8, 15 of 22 races worden.’