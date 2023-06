Maurice Swirc wint Brusseprijs voor beste journalistieke boek met onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië

De omslag van 'De Indische Doofpot. Waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië nooit zijn vervolgd' van Maurice Swirc. Beeld RV

De toekenning van de prijs, een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en waaraan een geldbedrag van 10 duizend euro is verbonden, werd zaterdagavond bekendgemaakt in radioprogramma Met het oog op morgen.

Volgens de jury is het boek ‘een belangrijk naslagwerk dat niet alleen uitlegt wat zich heeft afgespeeld, maar vooral ook hoe het allemaal kon gebeuren, in een tijd waarin het koloniale verleden van Nederland opnieuw bevraagd wordt’, aldus juryvoorzitter Hasna El Maroudi. ‘De auteur laat met zijn boek zien dat het geweld in het Nederlandse optreden in Nederlands-Indië systematisch en “gewoon” was. Het was de cultuur. De maatschappelijke betekenis van dit boek is dan ook groot omdat het nieuwe inzichten biedt. Het boek houdt ons allen een spiegel voor.’

‘Dit boek voldoet in de breedte aan alle eisen die we aan het beste journalistieke boek van 2022 zouden mogen stellen’, aldus El Maroudi. Daarbij ziet de jury dat dit boek ook zou kunnen dienen als leerstuk over hoe we omgaan met mensenrechten. Je kunt het wel drie keer lezen en iedere keer weer iets nieuws leren.’

‘Ongelofelijk’, reageerde Swirc in de uitzending van Met het oog op morgen nadat hij als winnaar bekend was gemaakt. ‘Het is een enorme eer.’

De Indische doofpot. Waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië nooit zijn vervolgd was een van de vijf werken op de shortlist die eerder dit jaar bekend gemaakt werd. De andere kanshebbers waren Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven van Judith Koelemeijer; Ontaard land. De strijd van een Groninger tegen de gasregenten van Ineke Noordhoff; Sywerts miljoenen. De jacht op het mondkapjesgoud van Jan-Hein Strop & Stefan Vermeulen en Rotterdam. Een ode aan inefficiëntie van Arjen van Veelen.

Het Fonds BJP reikte de prijs, die is vernoemd naar journalist M.J. (Rie) Brusse (1873-1941), voor de zestiende keer uit. In 2022 won Roline Redmond de prijs met het boek De Doorsons. Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied, dat verscheen bij De Arbeiderspers.