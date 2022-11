Matthijs van Nieuwkerk breekt met BNNVara, NPO laat onderzoek naar werkomstandigheden DWDD door externe partij uitvoeren

Matthijs van Nieuwkerk tijdens de promo voor De Wereld Draait Door. Beeld ANP / Julie Hrudova

Dat onderzoek ‘moet gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD, welke signalen er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan,’ aldus de publieke omroep. De NPO wil de betrokken medewerkers horen en ‘recht doen aan hun belangen’. Afgelopen weekend berichtte de Volkskrant in een uitgebreide reconstructie over jarenlang grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Van Nieuwkerk was daarin de spil die redacteuren en andere medewerkers verbaal vernederde, waardoor er een angstcultuur ontstond op de redactie. Eindredactie en leiding van de omroep waren daarvan op de hoogte, maar grepen niet in.

De huidige leiding van BNNVara is in de afgelopen maanden in aanloop naar de publicatie van de Volkskrant meermaals met Van Nieuwkerk om tafel gegaan. Daaruit kreeg de omroep de indruk dat de presentator spijt had van zijn gedrag. Die indruk veranderde echter toen Van Nieuwkerk afgelopen vrijdag in een verklaring reageerde op de onthullingen. Volgens BNNVara haalde hij daarin uit naar collega’s en ontbraken excuses.

Vijf kwartier later stuurde Van Nieuwkerk nog een verklaring naar de Volkskrant, waarin hij wel spijt betuigde, nadat BNNVara hem had laten weten de eerste verklaring niet afdoende te vinden. Desondanks was het kwaad al geschied: ‘Wij moeten vraagtekens zetten bij de oprechtheid van dit tweede statement aangezien deze tot stand is gekomen nadat wij Matthijs van Nieuwkerk hebben laten weten dat we teleurgesteld waren over het eerste statement’, aldus BNNVara tegen de Volkskrant.

Die reactie steekt Van Nieuwkerk, zegt hij tegen persbureau ANP: ‘Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk.’ Van Nieuwkerk presenteert op dit moment drie programma's bij BNNVara: Matthijs Gaat Door, The Connection en Chansons.

De presentator is niet in dienst van de omroep en werkt ook aan programma’s bij de NTR. Zaterdag werden opnames van de Top 2000 Quiz stilgelegd. De NTR heeft eerder aangegeven dat het programma Top 2000 à Go-Go wel doorgang vindt, maar nu zegt de omroep in overleg te gaan met de NPO en Van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk zelf zegt dat hij in de komende tijd ‘tot bezinning’ wil komen: ‘Daarna hoop ik weer van me te laten horen.’