Matige koerswinst voor Heineken ondanks goede halfjaarcijfers

Heineken maakt op Pier 17 in het Havendistrict van New York reclame voor zijn alcoholvrije bier door gratis samples uit te delen. Beeld REUTERS

In de eerste zes maanden van 2021 verkocht Heineken 9,6 procent meer bier dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat betekende een omzet van 12,0 miljard euro, en een nettowinst van 1,0 miljard euro.

Sterke cijfers, zegt Heineken zelf, te danken aan het heropenen van veel afzetmarkten wereldwijd en een flexibele opstelling waar beperkingen (her)ingevoerd werden. Het bedrijf zegt daarbij sterk te hebben ingezet op kostenbesparingen.

Na het uitbreken van de coronacrisis drukten de verscheidene maatregelen wereldwijd een zwaar stempel op de grootste bierbrouwer van Nederland. De supermarktverkoop kon de verscheidene horecasluitingen niet volledig compenseren: over 2020 werd de nettowinst ten opzichte van een jaar eerder bijna gehalveerd en daalde de omzet met eenzesde.

Bij de presentatie van de jaarcijfers over vorig jaar kondigde Heineken in februari aan te moeten bezuinigen. Zo schrapt de bierbrouwer in Nederland 300 van de ongeveer 1.700 banen. Wereldwijd zullen bijna eentiende van de in totaal 85 duizend banen verdwijnen.

Corona (niet het bier!) blijft risico

Hoewel het virus nu op zijn retour lijkt, waarschuwt Heineken dat met name in Afrika en Azië een groot risico blijft bestaan op nieuwe uitbraken, met als gevolg regionale maatregelen die de omzet van het bedrijf kunnen beperken.

Analisten wijzen erop dat Heineken profiteerde van eenmalige factoren, namelijk de heropening van veel horeca die het bedrijf positieve cijfers opleverde in vergelijking met het eerste halfjaar van 2020. In vergelijking met pré-coronajaar 2019 valt op dat Heineken dit jaar rekent op een kleinere winstmarge.

Vorige maand liet brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, waar Heineken Nederland lid van is, zich alarmerend uit over het herstel van de biermarkt. ‘We houden ons hart vast voor wat ons de komende tijd te wachten staat’, aldus Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers.

Na publicatie van de cijfers in de vroege ochtend opende het aandeel Heineken met een flinke winst. Die nam in de loop van maandagmorgen weer af, naar een kleine plus van 0,77 procent. Om half elf stond het aandeel op 98,96 euro.