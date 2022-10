Mastodon het nieuwe Twitter? Hoe werkt dat dan?

Een Italiaanse vriendengroep in Amsterdam kijkt gebiologeerd naar een smartphone. Beeld Joris van Gennip

1. Mastodon is geen kopie van Twitter

Een tweet is er een toot en een retweet is een boost. En berichten boosten door er een eigen, snedige quote boven te zetten, is uit den boze. Maar dat is niet het belangrijkste verschil tussen Mastodon en Twitter.

Nieuwbakken Twitter-baas Elon Musk droomt van één groot dorpsplein, dat hij beheert. Het ideaal van Mastodon staat daar lijnrecht tegenover: een aaneenschakeling van verschillende pleinen.

Wie de eerste stap op Mastodon zet, kan daardoor best in verwarring zijn. Dat heeft te maken met de opzet van het netwerk: achter Mastodon zit niet één bedrijf. In plaats daarvan bestaat het uit veel eilandjes (zogenoemde instances) die allemaal hun eigen beheerder en eigen regels (en soms ook een specifieke doelgroep) hebben, maar wel met elkaar verbonden zijn.

Wie zich aanmeldt, doet dat bij zo’n instance. Er zijn lijsten en overzichten met deze losse eilandjes. Tukkers, security-experts, kunstliefhebbers: voor iedereen is een eigen server. De meeste gebruikers gaan gewoon naar Mastodon.social, de grootste server. Het nadeel is misschien dat er geen specifiek gedeelde interesse is, het voordeel is dat je gelijk met veel mensen in verbinding staat.

Wat niet wil zeggen dat je niet ook met mensen van andere instances kunt communiceren. Mastodon kent drie niveaus. Het eerste, Home, bestaat uit de directe contacten. Dit is te vergelijken met een huiskamer. Bij Lokaal vind je alle anderen van dezelfde instance. Bij Wereld zijn tot slot ook de contacten van je contacten.

2. Mastodon laat je helemaal opnieuw beginnen

Wie Twitter gewend is en daar veel mensen volgt of veel volgers heeft, moet ongetwijfeld even slikken. Op Mastodon begin je vrijwel opnieuw. Je tweets of gebruikers meenemen van het ene naar het andere netwerk is niet mogelijk. Bouw je netwerk opnieuw op, is het devies.

‘Het is een transitie’, zegt debatcentrum over technologie Waag, dat een korte uitleg op zijn site heeft. ‘Bouw eerst een aanwezigheid op Mastodon en neem de tijd om je netwerk te verleiden om mee te gaan.’ Veel mensen zullen de netwerken voorlopig naast elkaar blijven gebruiken. Voor hen is er een speciaal online hulpmiddel waarmee berichten automatisch op beide netwerken verschijnen. Voor nieuwkomers zijn er diverse handleidingen beschikbaar.

3. Mastodon kent groeipijnen

Maarten den Braber, beheerder van de Nederlandse Mastodon-server Mastodon.nl (5.800 gebruikers), merkte dit weekend dat het ineens hard ging. Met vertragingen als gevolg. Ook Mastodon.social haperde op veel momenten, met foutmeldingen als gevolg. Ook was het niet mogelijk om plaatjes en video’s te uploaden.

Den Braber begon in 2017 met Mastodon.nl en beheert het netwerk uit liefhebberij. ‘Met nog geen zesduizend gebruikers is dat prima te doen, het kost me een paar tientjes per maand aan serverkosten.’ Als de groei van Mastodon doorzet, kan het anders worden, zegt Den Braber. ‘Dan kan het beter zijn dat een publieke organisatie het ondersteunt.’

Bij het veel grotere Mastodon.social ligt het beheer inmiddels bij een stichting, maar ook deze beheerder had het dit weekend zwaar, laat hij op het netwerk weten: ‘De afgelopen dagen hebben een zware tol van mij geëist.’ Hij noemt het ‘leuk om te zien dat je werk eindelijk serieus wordt genomen door de grote massa’, maar maakt nu lange werkdagen die hem vooral stress geven.

4. Mastodon heeft geen geen advertenties

Voor Den Braber en andere beheerders is hun bijdrage aan Mastodon liefdewerk oud papier. Er zit geen commercieel bedrijf achter het platform. Mastodon maakt zich bewust niet afhankelijk van advertenties, wat tot gevolg heeft dat de prikkel afwezig is om ophef of zelfs desinformatie te faciliteren, opdat er meer publiek komt en advertenties beter verkopen.

De tijdlijn van Mastodon is even ouderwets als verfrissend: een chronologisch overzicht, zonder de prominente aanwezigheid van likes. De vaak bekritiseerde algoritmes van bedrijven als Twitter en Facebook ontbreken: deelnemers moeten alles zelf doen. Een ander gevolg is dat het gedrag van dezelfde deelnemers niet via softwarecode in de gaten wordt gehouden. Dit alles betekent wel dat donaties belangrijk zijn om het platform in de lucht te kunnen houden.

4. Moderatie van Mastodon is een uitdaging

Ook Mastodon ontkomt niet aan regels en moderatie. Iedere instance heeft zijn eigen regels. Den Braber doet de moderatie zelf, samen met een andere beheerder. Nu is dat nog goed te doen, maar ook dat zal anders zijn bij groei: ‘Moderatie is echt het grote vraagteken.’

Misschien ligt de toekomst wel niet bij heel grote eilanden als mastodon.social, maar zullen er juist veel meer eilandjes moeten ontstaan, filosofeert Den Braber. ‘Dat is ook het mooie. Als je het niet eens met de regels van een instance, dan kun je er gewoon zelf een beginnen. Net zoals je misschien niet afhankelijk wilt zijn van Google voor je mailadres, maar je een eigen server hebt.’ Overigens kunnen instances andere instances in hun geheel blokkeren. Den Braber doet dat vooral bij servers die alleen maar spam produceren.

De beheerder van Mastodon.nl is blij met de toeloop, maar beseft dat iedere keer slechts een deel blijft hangen. ‘Uiteindelijk is het een project van de lange adem. De kritieke massa is er nog lang niet. En dat is ook niet erg: het is beter om langzaam te groeien.’