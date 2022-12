Mastodon groeit hard sinds Musks overname van Twitter, aandelen Tesla gehalveerd in waarde

Elon Musk voor het logo van Twitter. Beeld Reuters

Mastodon groeit hard sinds Musks overname van Twitter, maar ook aantal Twitteraars stijgt gestaag

Sinds Elon Musk eind oktober Twitter overnam, groeide alternatief Mastodon met twee miljoen gebruikers. Vóór die overname telde Mastodon zo’n 3,5 miljoen gebruikers, een maand later waren dat er ruim 5 miljoen. Inmiddels is dat gegroeid tot ruim 5,5 miljoen. Het aantal actieve gebruikers nam ook toe, tot zo’n 2,5 miljoen per dag eind november. Of Mastodon ook populair blijft, moet nog blijken. Inmiddels daalt het actieve gebruikers weer: het zijn er nu 2 miljoen.

Dat is nog steeds slechts een fractie van het aantal mensen dat actief is op Twitter: 238 miljoen actieve gebruikers per dag in het tweede kwartaal van dit jaar. Volgens Musk is dat aantal sinds zijn overname gestegen naar gemiddeld 259 miljoen actieve gebruikers in de week tot 20 november. Of dat klopt, is niet duidelijk. Twitter hoeft geen kwartaalrapportages voor aandeelhouders meer te publiceren, omdat Musk alle aandelen in handen heeft.

Aandelen Tesla zijn sinds begin van het jaar gehalveerd in waarde

Musks overname van Twitter heeft ook invloed op de koers van een van zijn andere bedrijven: Tesla. Sinds januari zijn de aandelen Tesla in waarde gehalveerd. Dinsdag opende de koers op 150 dollar. In januari was een aandeel nog 400 dollar waard. Investeerders zijn bezorgd dat Musk te veel wordt afgeleid door de overname van Twitter. Sinds Musk ook daar de baas is, werkt hij naar eigen zeggen 120 uur per week.

Na zijn overname ontsloeg Musk de bedrijfstop van Twitter en de helft van het personeel. Hij voerde een abonnement in voor een blauw vinkje; voorheen was dat exclusief bedoeld voor geverifieerde gebruikers. Ook liet hij geschorste accounts weer toe op het platform, waaronder dat van Donald Trump.