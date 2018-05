Massaprotest in Nicaragua tegen president Ortega eindigt in geweld

Honderdduizenden demonstranten zijn de straat op gegaan in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua. Ze vroegen om het aftreden van president Daniel Ortega en eisten gerechtigheid voor de slachtoffers van de recente rellen. De protestmars eindigde toen schutters het vuur op hen openden. Er vielen in Managua en elders zeker vier doden.

Duizenden zochten een veilig heenkomen. Volgens de lokale mensenrechtenorganisatie Cenidh viel er in de hoofdstad zeker één dode en raakten tientallen anderen gewond. Bij protesten in het noordwesten van het land werden volgens de organisatie nog eens drie betogers gedood.

De demonstratie, op de Nicaraguaanse Moederdag, was een van de grootste protesten van de afgelopen jaren in het Latijns-Amerikaanse land. Op de eerste rij liepen in het zwart geklede vrouwen met foto's van hun kinderen en kleinkinderen die zijn omgekomen bij de bloedige protesten van de afgelopen weken.

Wie woensdag het vuur opende op de betogers in Managua, is niet duidelijk. Maar volgens de oppositie waren het aanhangers van Ortega, een voormalige marxistische guerillaleider die in de jaren zeventig streed tegen het impopulaire bewind van president Anastasio Somoza.

Volgens mensenrechtenactivisten zijn sinds april al ongeveer tachtig personen om het leven gekomen bij botsingen tussen demonstranten en veiligheidstroepen. Het aantal gewonden dat sindsdien is gevallen, wordt geschat op 900. Zo'n vierhonderd betogers zouden zijn gearresteerd. De door studenten geleide protesten waren oorspronkelijk een reactie op een geplande verhoging van de socialezekerheidsbijdragen. Inmiddels eisen de betogers het aftreden van Ortega en de beëindiging van de repressie en de perscensuur.

Een door een kogel geraakte demonstrant wordt in een ambulance gehesen. Foto AP

Vervroegde verkiezingen

De grootste werkgeversorganisatie Cosep riep de 72-jarige Ortega, die al sinds 2007 president is, na de massale protesten van woensdag op snel vervroegde verkiezingen uit te schrijven. De volgende presidentsverkiezingen moeten pas in 2021 worden gehouden. 'Wij doen een beroep op u, gezien deze ernstige crisis, om alles te doen wat in uw macht is om tot een vreedzame oplossing te komen.' De ondernemers vrezen een 'tragische situatie' als de crisis voortduurt.

Volgens Carlos Pellas Chamorro, de belangrijkste zakenman van het land en de eerste miljardair van Midden-Amerika, heeft de regering-Ortega zijn langste tijd gehad. 'Wij moeten een oplossing vinden binnen de grondwet', aldus de zakenman. Behalve vervroegde verkiezingen, wil hij ook dat de leden van de Kiesraad opstappen. De oppositie beschuldigt hen van manipulatie die ervoor moest zorgen dat Ortega zo lang aan het bewind kon blijven.

Maar Ortega, die na de val van het Somoza-bewind Nicaragua ook jarenlang leidde met zijn sandinistische FSLN, wil van geen wijken weten. 'Nicaragua is geen privébezit', aldus de president tegen zijn aanhangers na de oproep van de werkgevers. Ortega werd in 2016 voor een derde termijn herkozen. Hij boekte toen een grote verkiezingsoverwinning. Zijn vrouw is als vicepresident een mogelijke opvolger.

Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) drong vorige week aan op vervroegde verkiezingen. Amnesty International veroordeelde het nieuwe geweld in Managua. 'De gewelddadige repressie heeft een ongekend niveau bereikt', aldus directeur Erika Guevara-Rosas van Amnesty in Latijns-Amerika.

De demonstranten eisen het aftreden van president Ortega. Foto EPA