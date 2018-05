Massaprotest in Nicaragua eindigt in geweld

Honderdduizenden mensen zijn de straat op gegaan in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua. Ze vroegen om het aftreden van president Daniel Ortega en eisten gerechtigheid voor de slachtoffers van de recente rellen. De protestmars eindigde toen schutters het vuur openden op de demonstranten.

Duizenden zochten een veilig heenkomen, maar volgens onbevestigde berichten zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Een fotograaf van AP zag zeker één demonstrant met een schotwond aan het hoofd op een brancard liggen. Volgens de fotograaf leek de man niet meer in leven.

De demonstratie was een van de grootste protesten van de afgelopen jaren in het Latijns-Amerikaanse land. Op de eerste rij liepen in het zwart geklede vrouwen met foto's van hun kinderen en kleinkinderen die zijn omgekomen bij de bloedige protesten van de afgelopen weken.

Volgens mensenrechtenactivisten zijn al ongeveer 80 mensen om het leven gekomen bij botsingen tussen demonstranten en veiligheidstroepen.

De protesten waren oorspronkelijk een reactie op een geplande verhoging van de socialezekerheidsbijdragen. Inmiddels eisen de betogers het aftreden van Ortega en de beëindiging van de repressie en de perscensuur.

Een door een kogel geraakte demonstrant wordt in een ambulance gehesen. Foto AP

De demonstranten eisen het aftreden van president Ortega. Foto EPA