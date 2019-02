Massale steun Cubanen voor nieuwe grondwet

Volgens CEN-voorzitster Alina Balseiro stemde 9 procent tegen. De overige stemmen waren ongeldig. Balseiro zegt dat ongeveer 7,8 miljoen van de ongeveer 8 miljoen kiesgerechtigden hun stem uitbrachten.

De nieuwe grondwet bepaalt onder meer dat een president nog maximaal tien jaar in functie mag blijven. Voor het eerst sinds 1976 bestaat opnieuw de functie van eerste minister. Nieuw is het begrip van privé-eigendom, dat in de grondwet verankerd wordt. De grondwet erkent ook buitenlandse investeringen als een belangrijke factor voor economische groei.

De absolute macht van de Communistische Partij blijft onaangetast: zij blijft de enige wettige politieke kracht. Ook het streven naar een communistische maatschappij blijft behouden in de tekst.