Massale protesten tegen juridische hervormingen Israël houden aan, reservisten dreigen opnieuw werk neer te leggen

Een tentenkamp van demonstranten in Jeruzalem, waar het parlement zal stemmen over de omstreden juridische hervormingen. Beeld Reuters

De dreiging van de reservisten – met name leden van de luchtmacht – was eerder dit jaar voor Netanyahu een reden om zijn wet, die het hooggerechtshof minder macht geeft, tijdelijk in de ijskast te zetten. Ook vanwege de hevige protesten uit alle lagen van de bevolking beloofde de premier in maart op zoek te gaan naar een compromis.

Nadat onderhandelingen hierover tussen de regering en oppositie waren stukgelopen, wordt nu wel gestemd over de hervormingen. Tijdens de eerste ronde, vorige week maandag, stemden 64 van de 120 leden van de Knesset voor de regeringsplannen.

Massale protesten

Aan de vooravond van de tweede stemming, die morgen plaatsvindt, gingen weer tienduizenden Israëliërs de straat op om te protesteren. Zaterdag kwamen tienduizenden demonstranten aan in Jeruzalem, na een optocht vanuit Tel Aviv. Met vlaggen in de hand liepen zij over de snelweg naar de hoofdstad. Velen van hen kampeerden vannacht in een park naast het parlementsgebouw. Ze zeggen niet te vertrekken voor de omstreden hervormingen worden ingetrokken.

Als de hervormingen worden aangenomen, kan het hooggerechtshof moeilijker door het parlement gesteunde beslissingen afkeuren met het beroep op de ‘onredelijkheid’ ervan. Zo blokkeerde het hooggerechtshof in januari bijvoorbeeld de aanstelling van een minister die drie keer eerder was veroordeeld voor belastingontduiking.

Voorstanders zeggen dat de wet de macht van het volk vergroot, omdat de ongekozen rechters een grote invloed hebben op het beleid. Tegenstanders zien de wet als een bedreiging voor de democratie, omdat het de tegenmacht voor de regering uitschakelt. Het hooggerechtshof speelt in Israël een cruciale rol, omdat het land geen grondwet heeft waaraan wetten getoetst kunnen worden.

Netanyahu krijgt pacemaker

Of Netanyahu morgen zelf bij de stemming kan zijn is nog niet duidelijk. De 73-jarige premier moest een spoedoperatie ondergaan aan zijn hart. Artsen plaatsten bij hem een pacemaker vanwege hartritmestoornissen. Zijn ministerie verwacht dat hij vandaag uit het ziekenhuis wordt ontslagen.

Netanyahu werd een week geleden ook al opgenomen in het ziekenhuis. Het zou toen gaan om uitdrogingsverschijnselen. Uit voorzorg werd bij hem een implanteerbare hartmonitor geplaatst, waarop zichtbaar werd dat hij last heeft van hartritmestoornissen. Voordat hij onder het mes ging, nam de premier nog een filmpje op. ‘Ik voel me goed, maar ik moet naar mijn dokter luisteren’, zei hij.