Massale politie-invallen bij netwerk neonazi’s Duitsland

Arrestatieteams van de Bundeskriminalamt bestormden woensdagochtend vroeg zeker 61 woningen en appartementen in elf van de zestien Duitse deelstaten. Daarbij zijn tot nu toe vier mensen opgepakt, onder wie kopstukken van bekende gewelddadige groepen neonazi's zoals Combat 18 en Atomwaffen Division. Onder de arrestanten is ook een actieve militair, een onderofficier van de Duitse strijdkrachten.

Aan de actie gingen volgens de autoriteiten jaren onderzoek vooraf. Doel is om een netwerk te ontmantelen dat infrastructuur voor gewelddadige acties aan het opbouwen is. De actie vindt plaats in het kader van vijf verschillende justitiële onderzoeken. Verdachten zijn gearresteerd op verdenking van onder meer het opzetten van een terroristische organisatie en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het onderzoek richt zich vooral op de Atomwaffen Division, een extreem-rechtse groep die in 2015 ontstond uit de neonazi-scene in de Verenigde Staten. Aanhangers van de beweging worden daar verantwoordelijk gehouden voor vijf moorden. De groep zou bezig zijn een militante infrastructuur in Duitsland op te bouwen, en daartoe samenwerken met aldaar bestaande neonazi-organisaties.

Dodelijk geweld

In Duitsland zijn verschillende neonazi-groepen actief die zich bereid blijven tonen dodelijk geweld te gebruiken. In 2019 schoot een rechts-extremist twee voorbijgangers dood bij een synagoge in Halle, bij Leipzig. Hij had tevergeefs geprobeerd de synagoge binnen te dringen. Datzelfde jaar schoot een neonazi de Duitse CDU-politicus Walter Lübecke dood. Hij had zich uitgesproken voor ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen. In 2020 schoot een rechts-extremist acht Turkse en Koerdische Duitsers dood in Hanau, nabij Frankfurt.

Tegelijk blijkt regelmatig dat extreem-rechts diepgeworteld is in delen van de Duitse staat. Vorig jaar doekte de deelstaat Hessen de gehele Frankfurtse Spezialeinsatzkommando, vergelijkbaar met de Nederlandse Dienst Speciale Interventies, op wegens wijdverbreide rechts-extremistische sympathieën. Een jaar eerder gebeurde hetzelfde met een compagnie van de KSK, de commandotroepen van het leger.

