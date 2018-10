Massale opkomst bij protest tegen racisme in Berlijn

In Berlijn zijn volgens de organisatie meer dan 200.000 mensen de staat opgegaan om te demonstreren tegen racisme. Dat zijn er veel meer dan de organisatoren hadden verwacht, omdat vooraf maar 40.000 mensen zich hadden aangemeld. De politie wilde niets kwijt over opkomstcijfers en spreekt vooralsnog van tienduizenden demonstranten. Volgens Duitse media gaat het om een van de grootste protesten tegen racisme van de afgelopen jaren.

Toen de eerste demonstranten de Brandenburger Tor al bereikt hadden, stonden de laatsten nog op de Alexanderplatz, ruim twee kilometer verderop. Het eindpunt is de Siegessäule (overwinningszuil) in de Tiergarten, waar het protest wordt afgesloten met optredens van verschillende artiesten.

Demonstranten droegen spandoeken met: 'Bouw bruggen geen muren', 'Verenigd tegen racisme' en 'We zijn ondeelbaar'. De organisatie zei 'ongelooflijk tevreden' te zijn over de massale opkomst'. 'Dit bevestigt dat veel mensen een signaal willen afgeven tegen rechts en voor solidariteit', aldus Felix Müller van de organiserende Duitse actiegroepen onder de naam Ondeelbaar.

Onder het motto Voor een open en vrije samenleving - solidariteit in plaats van uitsluiting, had de alliantie tot het protest opgeroepen. De demonstratie is gericht tegen de rechtse ophitsing, discriminatie, het verdrinken van vluchtelingen in de Middellandse Zee en bezuinigingen op het sociale systeem.

De demonstranten kregen steun van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Hij noemde de demonstratie 'een geweldig signaal dat de meerderheid in ons land staat voor tolerantie en openheid'.

Über 150.000 Menschen zeigen gerade in Berlin: Die Mehrheit in unserem Land ist bunt und offen - wir sind für Solidarität und gegen Ausgrenzung! Wenn die Hetzer uns spalten wollen, stehen wir nur noch enger zusammen. Großartig! #unteilbar https://t.co/vWqm2vvV9d Heiko Maas