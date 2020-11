Massale kritiek op verbod jeugdsport in Engeland

Een afgesloten speelplaats in Engeland als gevolg van de coronamaatregelen. Beeld Visionhaus

Eerder deze week hadden de Premier League-trainers José Mourinho en Frank Lampard al kritiek geleverd op het ­besluit. Ook Mo Farah, Sebastian Coe en honderd andere bekende namen uit de Engelse sportwereld willen dat kinderen zo snel mogelijk weer de sportvelden kunnen ­betreden. De wetenschappelijk adviseur van de regering, Sir ­Patrick Vallance, heeft eerder deze week toegegeven dat er geen bewijs bestaat voor besmettingen op de sportvelden.

Premier Boris Johnson en zijn sportminister Oliver Dowden willen echter geen uitzonderingen maken op de lockdown die sinds donderdag van kracht is. De minister wees erop dat gezinnen creatief moeten omgaan met het verbod, bijvoorbeeld door samen te gaan joggen of een balletje te trappen in tuin of park. Tevens beweerde hij dat kinderen nog steeds gymlessen hebben op school. De regering heeft evenwel een verbod uit­gevaardigd op buitenschoolse ­activiteiten, zoals voetbal, atletiek of rugby.

De harde opstelling van de ­regering is opvallend omdat de premier deze zomer een campagne begon om zijn landgenoten, kinderen voorop, meer te ­laten bewegen. Obesitas is een groot probleem in Engeland en is een risicofactor met betrekking tot het coronavirus. Voormalige sportministers hebben de regering gewaarschuwd dat het sportverbod bijdraagt aan de vorming van een generatie van ‘couch potatoes’, kinderen die urenlang op de sofa voor een scherm hangen.

Jeugdspelers van profclubs mogen wel blijven voetballen van de regering en de voetbalbond, maar dat geldt alleen voor de jongens, omdat meisjesvoetbal niet onder de noemer ‘elite’ valt. Ook het amateurvoetbal voor volwassenen ligt plat. Wel kunnen amateurteams dit weekeinde in de eerste ronde van de FA Cup spelen.