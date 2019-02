Massale kerkdienst op het Arabische schiereiland

In een witte jeep kwam Fransiscus het Zayed Sportstadion in Abu Dhabi binnenrijden, onthaald door een jubelende menigte van circa 50 duizend rooms-katholieken. Mensen zwaaiden met Vaticaan-vlaggetjes en maakten foto’s met hun smartphone. Buiten het stadion volgden zo’n 130 duizend mensen de gebeurtenis via grote beeldschermen.

‘Als christen is dit voor mij een van de belangrijkste dagen van mijn leven’, zei Thomas Tijo, een 44-jarige Indiër uit het zuidelijke Kerala, tegen persbureau Reuters.

Contractarbeiders

De menigte bij de mis bestond veelal uit Indiërs en Filipijnen, die in de meerderheid zijn onder de miljoen rooms-katholieken in de VAE. Zij werken daar tijdelijk als contractarbeider. In de VAE wonen meer dan 9 miljoen mensen, van wie zo’n 7,8 miljoen buitenlanders.

De paus richtte zich tijdens zijn mis tot de buitenlandse ingezetenen van de emiraten. ‘Het is waarschijnlijk niet makkelijk voor jullie om zover van huis te zijn en jullie geliefden te moeten missen’, zei de paus. ‘Misschien voelen jullie je onzeker over de toekomst.’ Maar de Heer laat zijn trouwe volgelingen niet in de steek, verzekerde de paus hen.

Interreligieuze dialoog

Het is de eerste keer dat een paus het Arabische schiereiland bezoekt. Hij is daartoe uitgenodigd door de minister van Tolerantie van de VAE, sjeik Nahyan bin Mubarak. Het bezoek is officieel bedoeld ter bevordering van ‘interreligieuze dialoog’.

De emiraten kennen een iets losser religieus beleid dan hun buurlanden. Het land heeft meer dan veertig kerken, waarvan negen katholieke. Daar worden de kerkdiensten ‘gedoogd’ (zolang er niet te veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven). In buurland Saudi-Arabië, het geboorteland van de profeet Mohammed, zijn alle niet-islamitische bijeenkomsten verboden.

De paus zegent een meisje bij aankomst in het Zayed Sports City Stadion. Beeld AFP

Paus Franciscus draagt de mis op. Beeld EPA