Massale inzet Duitse politie in Hambacher Bos: boomhutten, actievoerders en molotovcocktails

De politie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is donderdag met groot machtsvertoon het Hambacher Bos in getrokken om een begin te maken met de ontruiming van het door actievoerders bezette bos. Bij de operatie werden honderden agenten en brandweerlieden ingezet; Duitse media spreken zelfs over duizenden. De politie wil dat niet bevestigen.

Politie in het Hambacher Bos op 13 september Foto AFP

Het Duitse energieconcern RWE (in Nederland eigenaar van Essent) wil het Hambacher bos rooien en afgraven voor de bruinkoolwinning. Een groep actievoerders verzet zich daar al jaren tegen en heeft zich verschanst in tientallen door het bos verspreide boomhutten.

De ontruiming werd al lang verwacht, maar het tijdstip kwam toch nog als een verrassing. Eerder deze week liet RWE weten dat het de komende weken zeker niet in actie zou komen. Tegen het rooien van het bos loopt nog een procedure bij het Oberverwaltungsgericht (Gerechtshof) in Münster. De uitspraak wordt op 14 oktober verwacht. Tot die tijd beloofde RWE niets te doen nadat vorige week alle hutten en tenten op de grond al waren verwijderd.

Donderdag bleek echter dat de CDU-minister van Volkshuisvesting van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Ina Scharrenbach, opdracht heeft gegeven tot het ontruimen van de boomhutten, omdat ze in strijd zouden zijn met de bouwverordeningen. De boomhutten zouden brandgevaarlijk zijn en niet over nooduitgangen beschikken.

Foto Mac van Dinther

De opdracht kwam rechtstreeks van het ministerie. ‘RWE heeft hier niets mee te maken’, aldus een woordvoerder van de politie in Aken. RWE wil graag op 1 oktober beginnen met rooien, omdat dan het kapseizoen begint. Naar schatting zijn er zo’n zestig boomhutten gebouwd in het bos, soms op grote hoogte.

De politie trok donderdagochtend met groot materieel het bos in. Bij de actie werden pantservoertuigen met shovels, bulldozers en hoogwerkers ingezet.

Daarvoor moest eerst een vreedzame zitblokkade worden weggeruimd, waaraan volgens lokale media ook katholieke priesters meededen.

Foto Mac van Dinther

Gedurende de dag waren agenten in volle wapenuitrusting op verschillende plaatsen in het bos actief. Daarbij werden volgens opgave van de politie drie boomhutten afgebroken en een ‘tripod’: een barricade van drie rechtopstaande boomstammen. Een actievoerder die zich in de top hiervan had verschanst werd eruit gehaald met een hoogwerker. Daarbij ging het er naar omstandigheden tamelijk rustig aan toe.

Springkussen

Onder de tripod was door de politie een springkussen gelegd, voor het geval iemand zou vallen. De activist stribbelde weliswaar hevig tegen, maar kon door een paar agenten worden afgevoerd. Een stukje verderop dreigde het mis te gaan toen twee agenten met klimgordels een actievoerder uit een boom wilden halen. De man verzette zich zo hevig dat ook daar een hoogwerker aan te pas moest komen.

Elders in het bos werden aangehouden actievoerders door agenten het bos uit gedragen. Bulldozers voerden boomstammen en bouwmaterialen af. Volgens de politie zijn agenten bekogeld met uitwerpselen, urine, stenen en molotovcocktails. Een agent zou zijn beschoten met een katapult en daardoor gewond zijn geraakt. Dat kon niet door ooggetuigen worden bevestigd.

Opvallend was dat de politie de grootste ‘boomdorpen’ ongemoeid liet. Actievoerders hielden zich hoog in de bomen schuil en riepen van daaruit leuzen als ‘Raus aus dem Wald’ (Het bos uit). Gezien het tempo waarmee de politie donderdag te werk ging, maken de autoriteiten zich op voor een langdurige operatie die dagen, zo niet weken kan duren.

Tegen de ontruiming zijn donderdag in allerijl kort gedingen aangespannen bij de rechtbanken in Aken en Keulen. In een van die zaken is donderdag al uitspraak gedaan: daarbij werd de overheid in het gelijk gesteld. Onduidelijk is wanneer de andere uitspraken volgen.

Sociale vrede

Tegenstanders van de bruinkoolwinning hebben ontzet gereageerd op het politieoptreden. Antje Grothues van de bewonersorganisatie Buir für Buir (Buir is een dorp in de omgeving) noemde de reden voor de ontruiming absurd. Volgens haar bedreigt de regering van de deelstaat hiermee de ‘sociale vrede’ in het land en ondergraaft ze het vertrouwen in de politiek.

Grothues zit namen de regio in de ‘ kolencommissie’ die is ingesteld door de regering-Merkel om een beleid uit te stippelen hoe Duitsland afscheid kan nemen van kolen als (vervuilende) energiebron. RWE is van verschillende kanten opgeroepen om te wachten met de ontruiming tot de kolencommissie haar advies heeft uitgebracht.

Foto Mac van Dinther

In de namiddag was er buiten het Hambacher bos een demonstratie van een paar duizend mensen. ‘Het liefst zouden we met zijn allen het bos ingaan’, zei een van de demonstranten. Die weg was echter door de politie afgesloten.