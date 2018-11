Massale inval Deutsche Bank in Frankfurt, vermoedens van witwassen via route op de Maagdeneilanden

De inval is de nieuwste aflevering in een jarenlange serie schandalen waarbij de grootste Duitse bank betrokken is. Vorig jaar legden Amerikaanse en Britse autoriteiten Deutsche Bank boetes op ter waarde van omgerekend 557 miljoen euro. De bank was betrokken bij het witwassen van tien miljard dollar aan crimineel Russisch geld. In september droeg de Duitse financiële waakhond de bank op meer te doen om witwassen en financiering van terrorisme via de eigen diensten te voorkomen.

Eerder deze maand werd Deutsche Bank in verband gebracht met 200 miljard euro aan verdachte transacties in Estland, gefaciliteerd door DB in opdracht van Danske Bank in Denemarken. De aandelen van Deutsche Bank zijn het afgelopen jaar gehalveerd. Na de inval daalden ze kortstondig met 5 procent, en herstelden daarop weer ietsje. De winst nam afgelopen kwartaal af met 65 procent, ondanks pogingen van bestuursvoorzitter Christian Sewing om de bank te reorganiseren en het vertrouwen van investeerders terug te winnen.

Donderdag stonden politiewagens bij het hoofdkantoor van de bank in Frankfurt, en bij vijf andere DB-kantoren in de regio, terwijl gezagsdragers binnen door de administratie van de bank ploegden. De autoriteiten hebben Deutsche Bank opnieuw in het vizier wegens mogelijke betrokkenheid bij het illegaal wegsluizen van geld naar het buitenland. Twee medewerkers zouden hebben geholpen om dat geld wit te wassen via de Britse Maagdeneilanden. Alleen de leeftijden van de verdachten zijn bekend gemaakt: 50 en 46.

De Duitse autoriteiten sluiten niet uit dat het aantal verdachten toeneemt, maar zeggen dat directieleden van de bank vooralsnog geen onderwerp zijn van onderzoek.

De inval, waaraan ook de Duitse federale politie Bundeskriminalamt (BKA) deelnam, vloeit voort uit informatie die de autoriteiten vonden in de Panama Papers. Dat is de naam voor een verzameling van 11,5 miljoen documenten met gegevens over financiële structuren in belastingparadijzen, die een medewerker van een Panamees advocatenkantoor in 2016 lekte naar de internationale pers. Daaruit bleek volgens het Duitse OM dat Deutsche Bank alleen al in 2016 meer dan 900 klanten hielp om 311 miljoen euro aan illegaal geld weg te sluizen via een dochter op de Maagdeneilanden. DB had melding moeten maken van de verdachte transacties.

Deutsche Bank reageert per tweet, inclusief een verwijzing naar het turbulente recente verleden van de bank: ‘Naar onze mening hebben wij de autoriteiten al alle relevante informatie met betrekking tot de Panama Papers verstrekt. In recente jaren hebben wij bewezen volledig mee te werken met de autoriteiten, en wij blijven dat doen.’