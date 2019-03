Massale herdenking in Nieuw-Zeeland van slachtoffers aanslagen Christchurch

Op dat tijdstip viel de dader van de aanslag, een 28-jarige Australische rechts-extremist, vorige week tijdens het vrijdaggebed de eerste van de twee moskeeën binnen. De man riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Als teken van solidariteit met de moslimgemeenschap droegen veel Nieuw-Zeelanders vandaag een hoofddoek. Rond verschillende moskeeën stelden zich mensenkettingen op.

lees verder onder de foto:

De rouwceremonie voor de getroffen Al Noor-moskee, die begon met een oproep tot gebed van een islamitische geestelijke, werd live op radio en tv uitgezonden. Om vier uur ’s middag lokale tijd (vier uur ’s morgens in Nederland) vindt ook nog een massale begrafenis plaats van 28 slachtoffers in Christchurch.

Komende week is er nog een nationale rouwdienst.

Gisteren maakte de regering van Nieuw-Zeeland bekend dat aanvalsgeweren en (half)-automatische wapens, zoals die waarvan de dader gebruikmaakte, per direct verboden worden. Nieuw-Zeeland telt 5 miljoen inwoners, waarvan zo’n 50.000 mensen moslim zijn.

Al Noor Mosque Imam Gamal Fouda, who survived Friday’s attacks, is addressing the crowd. “New Zealand is unbreakable,” he said. "We are broken-hearted, but we are not broken." https://t.co/eao8gPD7qq pic.twitter.com/DxuWJsveJr

The country has observed the Muslim call to prayer and two minutes of silence in Christchurch, one week after terror attacks that killed 50 people at two mosques in the city. pic.twitter.com/nWgicFNrJZ