Massale cyberaanval legt overheidssites Oekraïne plat, Rusland zwijgt

Een laptop toont de waarschuwing van de hackers. Beeld REUTERS

Rusland, dat ruim 100 duizend militairen heeft samengetrokken bij de Oekraïense grens, zweeg in alle talen over de hack. Kiev wilde niet zo ver gaan Moskou de schuld te geven. Wel wees het ministerie van Buitenlandse Zaken er fijntjes op dat Rusland in de afgelopen jaren achter diverse hacks zat van Oekraïense overheidsinstanties.

De Navo, die deze week met Rusland om de tafel zat om een invasie van Oekraïne af te wenden, sprak direct zijn steun voor Kiev uit om de belaagde Oekraïners een hart onder de riem te steken. Navo-baas Jens Stoltenberg sprak van een ‘kwaadaardige’ aanval. Hij zei dat cyberexperts van de alliantie en van de lidstaten Kiev meteen bijstonden. Ook wordt in de komende dagen een akkoord gesloten met Oekraïne voor meer cybersamenwerking.

Ook de EU veroordeelde de hack. Buitenland-chef Josep Borrell zei dat de 27 lidstaten alles op alles zouden zetten om Oekraïne te helpen. ‘We hadden jammer genoeg verwacht dat dit zou gebeuren’, aldus Borrell. ‘Ik kan naar iedereen wijzen, want ik heb geen bewijs. Maar je kunt je wel voorstellen wie hier achter zit.’ Dat meteen naar Rusland werd gekeken, is niet verwonderlijk. Sinds 2014, toen Moskou de Krim afpakte van Kiev, was Oekraïne het doelwit van diverse Russische cyberaanvallen waarbij vooral het elektriciteitsnet het doelwit was.

Persoonlijke informatie

De hackers vielen onder andere de sites aan van het kabinet, het ministerie van Buitenlandse Zaken en van de Veiligheidsraad aan. Ook werd de site getroffen van de dienst die alle informatie over de vaccineregistraties en elektronische paspoorten opslaat.

Op de sites stonden waarschuwingen. ‘Oekraïners!’, luidde de boodschap in het Oekraïens, Russisch en Pools. ‘Al uw persoonlijke gegevens zijn geüpload naar het openbare netwerk. Alle gegevens op de computer worden vernietigd, het is onmogelijk om het te herstellen. Alle informatie over jou is openbaar geworden, wees bang en verwacht het ergste.’ In de boodschap werd ook erop gewezen dat Oekraïne onder invloed staat van extreemrechtse groepen. Rusland, dat de afgelopen jaren ook achter cyberaanvallen zat op onder andere Estland, roept dit ook al jaren.

Inval

De regering in Kiev ontkende echter dat de hackers persoonlijke informatie in handen hadden gekregen. In de loop van de dag konden volgens de regering veel getroffen sites weer hersteld worden. Sommige bleven uit voorzorg wel uit de lucht om te voorkomen dat ze opnieuw het doelwit zouden worden van een cyberaanval.

Terwijl Oekraïne de aanval te boven probeerde te komen, maakte Moskou bekend dat het een ransomwaregroep had opgerold. De groep, REvil, wordt ervan verdacht achter een aanval van vorig jaar op een groot vleesverwerkingsbedrijf in de VS te zitten, om geld af te troggelen van het bedrijf. Volgens de inlichtingendienst FSB werd de actie tegen de groep uitgevoerd op verzoek van de VS. Volgens de FSB werden veertien personen aangehouden en grote sommen geld en luxe auto’s in beslag genomen.