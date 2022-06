Massale bestorming Spaanse enclave Melilla kost zeker 23 Afrikaanse migranten het leven

Het hek dat Marokko van Melilla scheidt. Beeld AFP

De Marokkaanse staatstelevisie meldt dat er zeker 23 doden zijn gevallen. Mensenrechtenorganisatie AMDH had het over zeker 29 doden. De organisatie publiceerde videobeelden van talloze migranten liggend op de grond, doden en gewonden. Volgens AMDH werden ze uren aan hun lot overgelaten waardoor het dodental nog verder opliep. ‘Een trieste dag’, aldus de organisatie, die een onafhankelijk onderzoek eiste.

Aanvankelijk werd gemeld dat er bij de stormloop in het grensplaatsje Nador vijf doden waren gevallen. Maar volgens de lokale autoriteiten bezweken later nog eens dertien migranten in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Inmiddels staat het officiële dodental dus op 23. De bestorming, waarbij zo’n tweeduizend migranten waren betrokken, was de gewelddadigste in jaren.

De Spaanse premier Pedro Sánchez hekelde in felle bewoordingen de aanval op de enclave. Hij sprak van een ‘goed georganiseerde, gewelddadige aanval’ waar volgens hem mensensmokkelaars achter zaten. ‘Dit was een aanval op de territoriale integriteit van ons land’, aldus de premier. Hij prees de politie aan beide kanten van de grens voor hun inzet. Bij de twee uur lange pogingen om de migranten tegen te houden, raakten 47 Spaanse agenten en 140 Marokkaanse agenten gewond.

Le bilan des migrants morts à Nador s'élève à 27. Bilan très lourd et catastrophique qui montrent que les politiques migratoires sont mortelles.

AMDH Nador exige l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités.

Jour triste à Nador...RIP. pic.twitter.com/d3a0M5ZjrY — AMDH Nador (@NadorAmdh) 24 juni 2022

Juichend

Uiteindelijk slaagden zeker 133 migranten erin om Melilla binnen te komen. Ze trokken direct naar het aanmeldcentrum om asiel aan te vragen. Op video’s is te zien hoe ze dansend en juichend door de enclave trekken. De bestorming van de grens begon vroeg in de ochtend. Honderden migranten trokken toen naar het hekwerk. De Marokkaanse oproerpolitie probeerde met traangas te voorkomen dat ze bij het grenshek kwamen.

AMDH, een van de grootste mensenrechtenorganisaties van Marokko, plaatste een video op Twitter waarop is te zien hoe migranten op weg zijn naar de grens. De organisatie erkende dat de migranten ‘gewapend waren met stenen, stokken en messen’ en veroordeelde hun ‘gewelddadige’ optreden.

Zo'n twee uur later slaagden honderden erin Melilla binnen te dringen, maar de meesten werden tegengehouden door de politie. Volgens AMDH probeerde de Marokkaanse politie een dag eerder migranten weg te jagen van kampen die ze hadden opgezet in een bos vlakbij de enclave.

Hundreds of migrants have broken through the border separating Spain’s Melilla enclave from Morocco https://t.co/s4LXQBbJ6R pic.twitter.com/EUenk8GC6F — Al Jazeera English (@AJEnglish) 24 juni 2022

Verslechtering

Melilla is een van de twee Spaanse enclaves in Noord-Afrika. Ook via Ceuta, dat tegenover Gibraltar ligt, proberen migranten al jaren Spanje binnen te komen. In 2021 slaagden zo’n achtduizend migranten, de meesten Marokkaanse burgers, in slechts twee dagen erin Ceuta binnen te komen. Een flink deel zwom toen naar de enclave. Spaanse media meldden toen dat de Marokkaanse grenspolitie ze niet tegen probeerde te houden.

De relatie tussen beide landen was toen gespannen, omdat Spanje toestemming had gegeven om de leider van Polisario, dat voor onafhankelijkheid van Westelijk Sahara strijdt, in een Spaans ziekenhuis te laten behandelen. De Westelijke Sahara, een voormalige Spaanse kolonie, werd in 1976 door Marokko bezet en geannexeerd. Sindsdien probeert Polisario, dat gesteund wordt door Algerije, met een guerrillastrijd een einde te maken aan de bezetting.

De betrekkingen tussen Marokko en Spanje zijn sinds enkele maanden sterk verbeterd. Tot tevredenheid van Rabat, steunt de Spaanse regering een Marokkaans plan om de Westelijke Sahara meer autonomie te geven. Algerije en Polisario zijn hier woedend over en houden vast aan onafhankelijkheid van het gebied. Tekenend voor de verbeterde relatie met Marokko was dat Sánchez vrijdag Rabat uitvoerig bedankte voor de ‘buitengewone samenwerking’, onder andere bij de aanpak van illegale immigratie.