Massale belangstelling voor corona-onderzoek in Limburg

Limburg was in de eerste coronagolf een van de hardst geraakte provincies van Nederland. Uit bloedonderzoek van Sanquin blijkt dat ruim tien procent van de bevolking het virus heeft gehad. Dit nieuwe onderzoek, van de provincie Limburg, de lokale GGD’s en Maastricht UMC+, moet inzicht geven in hoe besmettingshaarden zijn ontstaan.

De deelnemers moeten een serologische test doen, waarbij wordt gecontroleerd of zij antistoffen van het virus bezitten. Daarnaast vullen zij een online vragenlijst in, waarin zij gedetailleerd aangeven wanneer ze op bepaalde plekken zijn geweest. Op individueel niveau zal het moment van besmetting daarmee niet te traceren zijn, maar op grote schaal hopen de onderzoekers wel conclusies te kunnen trekken.

Het onderzoek kan ‘een extra stukje in de puzzel van het coronavirus’ zijn, gelooft Christian Hoebe, hoofd infectieziekten van GGD Zuid-Limburg. Er is op dit moment nog veel onbekend over de besmettingskansen in bijvoorbeeld voetbalstadions, studentenhuizen of cafés. Hoebe, ook leider van het onderzoek, hoopt inzichten te krijgen die voor ‘heel Nederland duidelijkheid kunnen geven’.

Met het onderzoek willen de GGD’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord de inwoners ook een kans op zo’n serologische test bieden. Antistoffen geven een indicatie of je het coronavirus al hebt gehad. Dat verkleint de kans om het in de nabije toekomst opnieuw te krijgen. Hoebe merkt dat de Limburgers graag willen weten of ze antistoffen bezitten, omdat mensen met klachten in het voorjaar vaak geen test konden doen. ‘Dat is voor de provincie een belangrijke reden om hierin geld te steken.’

Die wens blijkt op waarde geschat, want het liep vrijdagochtend storm op de websites van de GGD’s. Nog voor half twaalf, drie uur na het openen van de inschrijving, meldde deelnemer tienduizend zich aan. Ook de reservelijst puilt uit. Hoebe is ‘superblij’ met het enthousiasme. ‘Het laat zien dat we voldoen aan de vraag van de bevolking.’

Hoebe waarschuwt dat mensen die antistoffen bezitten zich niet ‘onschendbaar’ moeten wanen. Er zijn ondertussen al mensen twee keer besmet geraakt. ‘We proberen dat te veilige gevoel te relativeren’, zegt Hoebe. Dat wordt deelnemers duidelijk gemaakt.

In de komende maand worden zij getest. In het nieuwe jaar hoopt Hoebe de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.’