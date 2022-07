Massagraf met de as van duizenden mensen ontdekt bij concentratiekamp in Polen

Een symbolische graftombe in de buurt van het gevonden massagraf bij Soldau. Beeld AFP

Dat heeft het Poolse nationale herdenkingsinstituut IPN bekendgemaakt. Volgens de voorzitter van het instituut, Karol Nawrocki, probeerden de Duitsers die het kamp bij de plaats Dzialdowo beheerden in 1944 de sporen van hun misdaden te wissen. Ze deden dat door lijken op te graven, met benzine te overgieten en te verbranden. Botten en andere resten die hierna overbleven, werden vermalen. Tegen het einde van de oorlog vernietigden de nazi’s vaker resten van hun slachtoffers, in een poging verantwoordelijkheid te ontlopen.

De nazi’s namen Soldau in 1939 in gebruik voor krijgsgevangenen. Daarna zaten er onder anderen Joden, geestelijken en politieke gevangenen die veelal afkomstig waren uit de Poolse elite. Volgens Tomasz Jankowski, een van de onderzoekers, behoren de meeste doden in het massagraf waarschijnlijk tot die laatste groep. Dat er resten van ongeveer achtduizend mensen zouden zijn gevonden, is gebaseerd op de schatting dat er per verbrand lichaam zo’n 2 kilo as overblijft. In totaal is er bijna 18 ton aan menselijke as gevonden.

Identiteit

Hoeveel gevangenen precies de dood vonden in Soldau, als gevolg van executies, uithongering, mishandeling en ziekte, is nooit duidelijk geworden. Schattingen lopen uiteen van tien- tot dertigduizend. Volgens de IPN gaat het om ongeveer de helft van het totale aantal gevangenen. Om daarover meer te weten te komen, stelde de Poolse overheid een onderzoek in naar graven rond het kampterrein. Zo kwam ook dit massagraf aan het licht.

De zoektocht naar massagraven in de bossen gaat dan ook door. Poolse onderzoekers zullen verder proberen genetisch materiaal aan de gevonden resten te onttrekken in een poging de identiteit van de doden vast te stellen. De honderden voorwerpen die in het massagraf zijn aangetroffen, zoals knopen, christelijke kledingstukken en kruisjes, bieden hiervoor onvoldoende aanknopingspunten.

Ongeveer zes miljoen Polen overleefden de Tweede Wereldoorlog niet, onder wie drie miljoen Joden. Nog altijd duiken nieuwe massagraven op in het land. Zo werd vorig jaar zomer bekend dat de verbrande resten van honderden mensen waren gevonden nabij de plaats Chojnice. Waarschijnlijk waren dat voor een groot deel Poolse verzetsstrijders die aan het einde van de oorlog door de Duitsers werden geëxecuteerd.