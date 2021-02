Massaal testen in Rotterdam Charlois? Inwoners merken er nog weinig van

Coronatesten in de wijk Charlois. Beeld Marcel van den Bergh

Al in november kondigde Hugo de Jonge de proef gloedvol aan: in Rotterdam zou voor het eerst in Nederland geëxperimenteerd worden met ‘grootschalig en laagdrempelig’ testen van de hele bevolking, ook zonder klachten. Vorige week volgde de aftrap in het multiculturele Charlois, een wijk die gekozen werd omdat bewoners zich er relatief weinig lieten testen. Tien extra testlocaties in onder meer een school, een moskee en twee mobiele testbussen moesten de testbereidheid vergroten.

Maar van massaal testen hebben ze in Charlois zelf de afgelopen week weinig gemerkt, zegt inwoonster Jenny Zwijnenburg. Van voorlichting was amper sprake. ‘Zelfs online kon je niet vinden waar de testlocaties waren. Waarom zijn ze niet langs de deuren gegaan? Charlois is een heel diverse wijk. Echt niet alle 70 duizend inwoners komen bij die ene moskee.’

Dat er van testen op grote schaal nog geen sprake is, blijkt ook uit cijfers van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Afgelopen week werden er 1.421 buurtbewoners getest. Weliswaar ruim het dubbele aantal van de 663 van de week ervoor, maar zeker niet op schema om uiteindelijk in zes weken tijd alle circa 70 duizend inwoners van Charlois te testen.

Lege brievenbussen

Toch is de GGD ‘niet ontevreden’, reageert een woordvoerder. ‘Het loopt lekker door.’ In de buurt van Lansingerland, waar nadat de Britse variant er opdook in twee weken 40 duizend inwoners werden getest (63 procent van het totaal), komt het echter niet.

‘De GGD wist hoe het kon’, verzucht Zwijnenburg. ‘Waarom hebben ze de aanpak van Lansingerland niet gekopieerd? Alle inwoners kregen daar een brief wie zich wanneer kon laten testen. Maar onze brievenbussen bleven leeg. In Charlois wonen ook mensen die kunnen lezen, hoor.’

De vergelijking met Lansingerland gaat niet op, zegt de woordvoerder van de GGD. ‘Daar was vanwege de Britse variant sprake van een urgente aanleiding om zo snel mogelijk iedereen te testen. Die urgentie is er in Charlois niet.’ In Charlois wil de GGD volgens haar vooral onderzoeken of laagdrempelig testen werkt. Toch blijft de ambitie iedereen die dat wil te laten testen, aldus de woordvoerder. ‘Zelfs vaker, als je wilt. Maar wel vrijwillig.’ Een tegenvaller was dat vorige week vanwege de rellen de testlocaties twee dagen preventief dichtgingen. ‘Onze medewerkers zijn ook bedreigd.’

WhatsApp

Dat wijkbewoners (nog) niet per brief zijn opgeroepen, is volgens de GGD-woordvoerder een bewuste keuze geweest. ‘Om drukte te voorkomen. Maar we hebben vandaag (donderdag, red.) alsnog met wijkmanagers een plan gemaakt om brieven huis aan huis te verspreiden. Of dat overal nodig is, weten we nu nog niet.’ Wel is er een animatie, die mensen via WhatsApp kunnen delen.

Raadslid Caroline Aafjes-Van Aalst van Leefbaar Rotterdam neemt geen genoegen met die uitleg. ‘Als het doel was dat het niet te druk moest worden, is dat goed gelukt’, smaalt ze. De bewoonster van Charlois heeft het gemeentebestuur al schriftelijke vragen gesteld. ‘Kan de wethouder aangeven hoe het toch mogelijk is dat bewoners totaal niet weten hoe de gemeente dit grootschalig testen wil aanpakken?’

‘Vooraf was er zoveel heisa in de media, maar naar de bewoners toe wordt er amper ruchtbaarheid aan gegeven’, zegt ze. Toen testlocaties vanwege de rellen gesloten waren, hing er niet eens een briefje. ‘Hang bij elke bakker en elke slager een bord. Ga met die testbus seniorencomplexen langs, zet hem op de markt. We staan er al niet al te best op. Straks is het weer: in Charlois willen ze zich niet laten testen.’

Jenny Zwijnenburg verbaast zich er bovendien over dat de testlocaties alleen op werkdagen tussen 9 en 16 uur open zijn. ‘We maken er al grappen over: zelfs de gemeente gaat er blijkbaar van uit dat mensen die in Charlois wonen geen baan hebben.’