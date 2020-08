Massaal protest in Beiroet, premier belooft nieuwe verkiezingen

Beeld EPA

De Libanese premier Hassan Diab belooft vervroegde verkiezingen na massale protesten dit weekeinde in Beiroet. Demonstranten hielden zaterdag meerdere ministeries urenlang bezet. Zij eisen het vertrek van alle zittende machthebbers, na de verwoestende explosie van afgelopen week.

Zondag gaf de Libanese minister van Informatie al aan die oproep gehoor. Manal Abdel Samad is de eerste topfunctionaris die het veld ruimt vanwege de ramp. ‘Na de enorme catastrofe in Beiroet kondig ik mijn vertrek uit de regering aan’, citeren lokale media uit een verklaring van de minister. Zij bood het Libanese volk haar excuses aan.

Het leger en de veiligheidsdiensten traden met rubberkogels en traangasgranaten hard op tegen de grotendeels vreedzame demonstranten. Volgens het Libanese Rode Kruis raakten 238 mensen gewond en moesten 175 slachtoffers naar ziekenhuizen, die toch al overbelast zijn als gevolg van de explosie.

Een veiligheidsagent kwam om het leven in een door de explosie beschadigd vijfsterrenhotel in het centrum. Volgens de Libanese autoriteiten overleed hij nadat hij was aangevallen door demonstranten.

In het door de explosie zwaarst getroffen christelijke stadsdeel drongen buurtbewoners aangevoerd door een oud-legergeneraal door tot het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan de vanwege de explosie deels verwoeste gevel van het ministerie werden spandoeken gehangen met teksten als ‘Beiroet hoofdstad van de revolutie’.

Hezbollah

Het protest bij dit ministerie richtte zich onder meer tegen de invloed van Iran en de ‘terroristen’ van Hezbollah, de sjiitische gewapende militie die in Libanon zowel politiek als militair veel invloed heeft. Veel christelijke inwoners van Beiroet houden Hezbollah verantwoordelijk voor de explosie van een loods vol ammoniumnitraat in de haven. Zij nemen aan dat Hezbollah een vinger in de pap heeft als het gaat om het bestuur van de haven.

Duizenden tonnen ammoniumnitraat, een zeer gevaarlijke chemische stof, lagen zeven jaar lang opgeslagen vlakbij een dichtbevolkte stadswijk, voordat het materiaal dinsdag door nog onbekende oorzaak tot ontploffing kwam. De explosie eiste meer dan 150 dodelijke slachtoffers en duizenden gewonden. Honderdduizenden bewoners van Beiroet kunnen als gevolg van de schade niet meer thuis slapen. ‘We kunnen niet uit deze crisis komen zonder vervroegde parlementaire verkiezingen’, zei premier Hassan Diab in een televisietoespraak.

Ondertussen wisten demonstranten ook door te dringen tot de ministeries van Economische Zaken en Milieu. Elders in Beiroet gingen demonstranten zaterdag over straat met zelfgemaakte stroppen van touw, waarin zij portretten van politici ophingen. Onder anderen president Michel Aoun, en Nabih Berri, de voorzitter van het parlement die al 28 jaar op zijn post zit, moesten het ontgelden. Demonstranten richtten zich ook tegen Gibran Bassil, de schoonzoon van de president die qua maatschappelijke invloed van geen wijken wil weten.

Leuzes als: ‘allen betekent allen’, oftewel alle zittende machthebbers moeten weg, waren in Beiroet al eens eerder te horen: tijdens de volksopstand die begon in oktober 2019. Wekenlange demonstraties leidden toen weliswaar tot het aftreden van de regering, maar niet tot de gehoopte politieke hervormingen. Als gevolg van een verzuild bestuurssysteem zijn in Libanon een handjevol voormalige krijgsheren en hun families aan de macht sinds het einde van de burgeroorlog in 1990.