Massaal ontslag dreigt bij Tata in IJmuiden, 2.500 banen op de tocht

Bij Tata Steel in IJmuiden dreigt een grote ontslagronde. Maandag lekte uit dat de moedermaatschappij uit India bij haar Europese activiteiten voor liefst 830 miljoen euro wil bezuinigen.

De grootste onderdelen van Tata Steel bevinden zich in Nederland. Het staalbedrijf in IJmuiden geldt als de grootste productielocatie. In de personeelskosten zou voor 170 miljoen euro moeten worden ­gesneden. Dat komt volgens vakbonds­bestuurders neer op ongeveer 2.500 banen. Waar de ontslagen vallen, is nog niet bekend. Het plan wordt vandaag voorgelegd aan de vakbonden. Daarna moet het verder worden uitgewerkt. Volgende maand komt er meer duidelijkheid.

John de Vries, kaderlid van de FNV, wijst erop dat er formeel nog een werkgelegenheidsgarantie tot oktober 2021 ligt. Daarover werden eerder afspraken gemaakt in het fusieplan met het Duitse concern ThyssenKrupp. Die fusie stuitte echter op een verbod van de mededingingsautoriteiten in Brussel. ‘Maar we zullen de directie er zeker aan houden.’ Ook vakbond CNV verklaarde dat een grote reorganisatie niet volgens de afspraken is en ook niet past bij het bedrijf uit IJmuiden.

Verliezen

De Britse tak van Tata kampt al langer met verliezen. Maar de laatste tijd gaat het ook minder goed met Tata Steel in IJmuiden, een van de modernste staalbedrijven in Europa. De fabriek met bijna 9.000 werknemers maakt staal voor de automobiel- en verpakkingsindustrie.

Vooral de automobielindustrie heeft het moeilijk – met name in Duitsland – waardoor het bedrijf in IJmuiden de vraag heeft zien teruglopen. Daarnaast is het bedrijf getroffen door heffingen van de Amerikaanse president Trump.

Tata liet enige tijd geleden al weten de activiteiten te willen concentreren in India en de Europese operaties te willen inkrimpen. Thachat Narendran, bestuursvoorzitter van het staalbedrijf in India, zei zes dagen geleden in een interview dat ­Europa niet langer zijn hand kan ophouden in Mumbai.

Eerder legde Tata al het nieuwe revolutionaire Hisarna-project in IJmuiden tijdelijk stil. Daarbij gaat het om een nieuw proces, met de bedoeling veel minder CO2 bij de staalproductie uit te stoten. Intussen wordt in India doorgewerkt aan het opzetten van deze installatie. Ook was al bekend dat de werknemers van Tata Steel dit jaar geen kerstpakket zouden krijgen om de kosten te drukken.

Slechte marktsituatie

Het aandeel Tata Steel heeft dit jaar op de beurs in Mumbai eenderde van zijn waarde verloren, vanwege de verslechtering van de internationale staalmarkt. Het bedrijf in IJmuiden is volgens de vakbonden nog winstgevend. De FNV onderkent de productieproblemen, maar geeft daar het management de schuld van. ‘Dat heeft te maken met bezuinigingen op onderhoud, de hoge mate van bureaucratie en slecht personeelsbeleid’, aldus De Vries. Voor de rest zou het gaan om een tijdelijke dip, voortkomend uit de gevoeligheid voor de conjunctuur.

De FNV zal zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen verplaatsen van werk naar India. Tata Steel in IJmuiden kent nog een hoge organisatiegraad als het gaat om bij de vakbond aangesloten werknemers.

Tata Steel Europe klaagt al geruime tijd over de overcapaciteit op de markt in Europa. Daarnaast zouden Chinese producenten in Europa tegen bodemprijzen staal dumpen. De afgelopen maanden heeft het consultancybureau Alvarez & Marsal het bedrijf doorgelicht.

‘We streven naar een vereenvoudigde en duurzame organisatie’, aldus een woordvoerder van Tata, die zegt voor de rest niets te kunnen vertellen over het reorganisatieplan. Het bedrijf kijkt onder meer naar veranderingen in de toeleveringsketen, de productieprestaties en het gebruik van grondstoffen. ‘We verwachten dat deze veranderingen een verlaging van onze personeelskosten met zich zal meebrengen.’

De laatste maanden lag Tata Steel in ­IJmuiden onder vuur vanwege overlast door grafietregens, de uitstoot van schadelijke stoffen en het mogelijk overtreden van Europese normen.