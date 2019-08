Massa-evacuatie na reeks explosies in wapendepot bij stad in Siberië

Inwoners van Atsjinsk kijken naar de vuurbal die oprijst uit een wapendepot waar zich maandag een reek ontploffingen voordeed. Beeld REUTERS

Door de explosie moesten 16.500 mensen in een straal van twaalf kilometer rond het wapendepot het gebied verlaten. Het is nog niet bekend wanneer zij terug naar huis kunnen.

De autoriteiten gaan ervan uit dat een menselijke fout in het depot de oorzaak is van de explosie. Er wordt gezocht naar niet-ontplofte munitie, die door de knal verspreid kan zijn in het gebied rondom het depot. De opslagplaats lag vol met munitie voor artillerie.

De ontploffingen waren tot in de verre omtrek te horen en te voelen. In het nabijgelegen dorp Kamenka brak paniek uit. Inwoners vluchtten weg, sommigen per auto, anderen te voet het bos in. Een groep meisjes die juist een basketbalwedstrijd hadden gespeeld werd in een veld overvallen door een reeks ijzingwekkende explosies.

De ontploffingen waren zo sterk dat ze een schokgolf veroorzaakten die zich over het gebied verspreidde. Volgens de autoriteiten deden de explosies zich voor nadat brand was uitgebroken in een opslagbunker waar springstof voor bommen en granaten werd bewaard. Om het vuur te bestrijden zette de leiding van de basis op afstand bestuurbare robots in, terwijl brandweerlieden pantserwagens gebruikten. Het personeel van de basis moest zich in bunkers verschuilen en afwachten tot het vuur was geblust.

Een nabijgelegen aluminiumfabriek van het concern Rusal moest worden stilgelegd. Al het personeel werd haastig geëvacueerd. Ook het vliegverkeer werd in een straal van dertig kilometer rond Atsjinsk stilgelegd. Het is nog onduidelijk of de explosies verband houden met de extreme temperaturen in Siberië, als gevolg waarvan al enorme bosbranden zijn uitgebroken.