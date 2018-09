Maryam (18), Omar (16) en Maysam (11) voelen zich Nederlands, maar of ze mogen blijven is onzeker

Dubbele gevoelens

‘Niet alle vierhonderd asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn willen en kunnen zo in de publiciteit als Lili en Howick’, zegt een woordvoerder van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. ‘Een aantal dossiers ligt bovendien nog ter beoordeling voor aan de staatssecretaris. Veel kinderen in deze positie zijn erg kwetsbaar door de stress die hun situatie geeft. We zullen ook nooit kinderen pushen om de publiciteit te kiezen zoals deze Armeense kinderen dat hebben gedaan, dat is heel zwaar en belastend.’

Het besluit dit weekend van staatssecretaris Harbers om Lili en Howick alsnog een verblijfsvergunning te geven, roept dubbele gevoelens op, bij onder meer Vluchtelingenwerk. Zij zijn blij voor deze Armeense kinderen, maar ze kennen veel voor het publiek onzichtbare gezinnen met eveneens in Nederland gewortelde kinderen die dreigen te worden uitgezet: naar landen als Afghanistan en Irak, die veel gevaarlijker zijn dan het relatief veilige Armenië. ‘In juli is nog een gezin met kinderen uitgezet naar Afghanistan, en deze week dreigt dat weer te gebeuren, het gezin zit al in vreemdelingendetentie’, zegt woordvoerder Annemiek Bots van Vluchtelingenwerk Nederland. ‘Na Howick en Lili hoop ik dat het Nederlandse publiek en de politiek zich ook om deze kinderen wil bekommeren, en niet zegt: nu is het wel weer klaar.’