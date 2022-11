Martelkamers en gefolterde lichamen in Cherson: opnieuw bewijs Russische martelpraktijken

De Oekraïners vonden elf illegale gevangenissen in Cherson, waarvan vier met martelkamers. Beeld Chris McGrath / Getty Images

De ontdekking van de lichamen is opnieuw bewijs dat de Russen zich schuldig maken aan martelpraktijken in bezet gebied. Ook in eerder bevrijde steden en gebieden zoals Boetsja, Charkiv en Izjoem vonden de Oekraïners na het vertrek van het Russische leger sporen van marteling, verkrachting en moord door Russische soldaten.

De slachtoffers zouden onder erbarmelijke omstandigheden zijn vastgehouden in oude Oekraïense gevangenissen en geïmproviseerde cellen in kelders, kantoorgebouwen en huizen. Daar kregen ze elektroshocks of werden ze geslagen met stokken.

Ook kregen gevangenen een gasmasker op, waarna de ademslang werd dichtgeknepen, een marteltechniek die de Russen ook in andere bezette gebieden toepasten. Sommigen zouden de martelingen niet hebben overleefd of naderhand zijn vermoord. In totaal zeggen de autoriteiten dat ze nu al 436 gevallen van oorlogsmisdaden in de regio hebben vastgesteld.

‘Compleet gedesoriënteerd’

Omdat Cherson ongeveer acht maanden onder Russisch bewind stond, vermoeden de autoriteiten nog meer bewijs van foltering te vinden. Bovendien zijn nog naar schatting zevenhonderd mensen vermist. ‘De zoektocht is nog maar net begonnen’, zei de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Denys Monastrysky, donderdagochtend op de Oekraïense televisie. ‘Er zullen dus nog veel meer kerkers en begraafplaatsen worden ontdekt.’

Omwonenden van een oud-jeugddetentiecentrum, dat tijdens de bezetting werd ingenomen door de Russen, beschrijven aan The Guardian dat er geschreeuw uit het gebouw klonk. Ook zagen ze hoe mensen met zakken over hun hoofd naar binnen werden gebracht en lichamen uit het gebouw werden gedragen. Een uitbater van een naburige kiosk zegt tegen de krant hoe ze mensen ‘in elkaar geslagen en compleet gedesoriënteerd’ naar buiten zag komen.

Oleksandr Maksimenko (69), een van de gevangenen van de Russen, zegt in een interview met de BBC dat de vijftien andere mannen met wie hij een cel deelde, werden geslagen en gemarteld. Sommigen kregen volgens hem elektroshocks. ‘Een man was bijna helemaal blauw – van zijn hoofd tot zijn benen. Het kostte hem acht dagen om weer te kunnen staan’, aldus Maksimenko tegen de Britse omroep.

Wraak op familie

Volgens de getuigen konden inwoners van Cherson onder het Russische bewind om uiteenlopende redenen worden opgepakt en gemarteld. De Russen arresteerden mensen die protesteerden tegen de bezetting, maar namen ook wraak op familieleden van Oekraïense soldaten.

De Oekraïense autoriteiten hadden al voor de herovering van Cherson sterke aanwijzingen dat er sprake was van marteling en grootschalige gevangenneming van burgers. Door verklaringen van mensen die vanwege de Russische bezetting de stad ontvlucht waren, kwamen de Oekraïners al meerdere martellocaties op het spoor. In totaal vonden de Oekraïners elf illegale gevangenissen, waarvan vier met martelkamers.

Alle cellen en kamers waren leeg toen de Oekraïners er naar binnen gingen. Maar de Oekraïense officier van justitie van Cherson zegt getuigenissen te hebben verzameld die bewijzen dat meer dan achthonderd mensen tijdens de bezetting zijn vastgezet. De Russen lieten een deel van de gevangenen vrij voor ze zich terugtrokken uit de stad. Vele anderen zouden tijdens de aftocht zijn meegenomen of tijdens gevangenschap zijn omgekomen.