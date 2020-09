Martelcontainers met tandartsstoel waren ‘voor de show’

Rechtbanktekening van Willem-Jan H., Dennis van D., Robin van O. en Michael B. tijdens een inleidende zitting. Beeld ANP

Een gasbrander, klauwhamer, meerdere tangen, een takkenzaag, een snoeischaar, tiewraps en ducttape. De officier van justitie lijkt donderdag in de rechtbank van Amsterdam op te sommen wat er bij de lokale bouwmarkt zoal te koop is. Maar het betreft gereedschap dat werd gevonden in een zeecontainer in een loods in het Brabantse dorp Wouwse Plantage.

De attributen waren bedoeld om tegenstanders mee te bedreigen en desnoods ernstig te mishandelen, concludeerde het Openbaar Ministerie na de vondst van de ‘martelcontainers’ op 22 juni. In een ervan stond een tandartsstoel klaar. In de andere containers, ingericht als cel, kon iemand staand aan handen en voeten worden geboeid. Meer dan een chemisch toilet was er niet, de ruimten konden met camera’s in de gaten worden gehouden. Er bleken ook nog scalpels, vingerklemmen en zakken met een trekkoord te liggen.

‘IJskoud en ronduit schokkend’, herhaalt de officier van justitie in de rechtbank het beeld dat de zeecontainers oproepen, in combinatie met onderschepte chatberichten op versleutelde telefoons. In een van die gesprekken zegt ene Slempo: ‘Als ze niet meewerken, gelijk in de knie.’ Ook verzekert hij dat niemand iets zal merken van wat zich in de containers afspeelt: ‘3x geïsoleerd. Al sta je ernaast, hoor je niks.’

Achter het alias gaat volgens justitie Robin van O. (40) schuil. Al eerder had justitie hem op de korrel, de voormalig beveiliger en sportschoolhouder wordt verdacht van voorbereiding van moord. Vanuit weer een ander onderzoek, 26Lemont, kwam in april informatie binnen over chatberichten die versleuteld werden uitgewisseld via de app EncroChat. Nadat het de Franse en Nederlandse justitie was gelukt die berichten te kraken, kon de politie maandenlang live meelezen. Ze waarschuwde een aantal potentiële doelwitten die volgens justitie wellicht anders in de tandartsstoel waren geëindigd.

Tandartsstoel in de als martelkamer ingerichte zeecontainer. Beeld ANP Handouts

Op 22 juni werden zes verdachten aangehouden. In Rotterdam rolde de politie nabij de A16 een tweede loods op waarin zeven vuurwapens bleken te liggen. Deze loods zou volgens onderschepte berichten zijn bedoeld als ‘AT-hoofdkantoor’: van daaruit konden de verdachten als een soort arrestatieteam (AT) op tegenstanders gaan jagen. Over politie-uniformen en zwaailichten beschikten ze al.

Het OM beschuldigt de verdachten van het voorbereiden van ontvoering, gijzeling, afpersing en zware mishandeling met voorbedachten rade. Justitie heeft niet kunnen vaststellen of er ooit iemand in de martelcontainer is geëindigd.

De verdachten beroepen zich vooral op hun zwijgrecht, blijkt in de rechtbank. Wel heeft Dennis van D. verklaard dat de zeecontainers ‘voor de show’ waren. Ze moesten volgens hem zodanig worden ingericht dat ze op een martelkamer zouden lijken. Op die manier kon de opdrachtgever, die ‘veel geld’ had betaald, worden gerustgesteld door middel van foto’s of wanneer hij zelf een kijkje wilde nemen. Het was ‘puur theater en oplichting’, leest de officier van justitie uit Van D.’s verklaring voor.

Hoofdverdachte Robin van O., die volgens justitie de loodsen beheerde, sluit zich daarbij aan. ‘Het betreft inderdaad oplichting, dat kan ik bij dezen bevestigen’, leest hij een verklaring voor. Meer wil hij pas kwijt bij de inhoudelijke behandeling – op 4 december gaat de zaak verder.

Handboeien in de als martelkamer ingerichte zeecontainer. Beeld ANP

Zijn advocaat Sanne Schuurman neemt de tijd om een verbaal robbertje met het OM uit te vechten. Hij suggereert dat justitie informatie uit het dossier lekt om zijn cliënt zwart te maken en in de schijnwerpers te zetten. Van O. zegt vogelvrij te zijn verklaard, door de verhalen in de media over zijn rol in deze zaak en zijn vermeende vete met Ridouan T. is ook zijn familie niet veilig meer. ‘Er bleken huurmoordenaars in de straat van mijn kinderen te staan.’

De beelden waarop zwaarbewapende agenten de loods op 22 juni binnenstormen, doen Schuurman denken aan een ‘opvoeringsavond op de basisschool’. ‘De politie wist dankzij een verborgen camera allang dat er niemand aanwezig was. Dit is gedaan om alles heel zwaar aan te zetten. Puur om mijn cliënt als een monster neer te zetten.’