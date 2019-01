Marokko wil hulp bij scholing in ruil voor het tegenhouden van illegale migranten

Afrikaanse migranten klimmen over de grens van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Beeld REUTERS

Het Noord-Afrikaanse land heeft zijn lijst met wensen neergelegd bij Spanje, meldde de Spaanse krant El País. De regering van Pedro Sánchez staat welwillend tegenover de Marokkaanse verzoeken en zal ze deze maand overbrengen aan de Europese Unie. ‘Het gaat erom dat Marokko geen enkel excuus heeft om niet mee te werken (aan het tegenhouden van migranten, red.)’, zei Consuelo Rumí, de Spaanse staatssecretaris voor Migratie, tegen El País.

De oversteek van Marokko naar Spanje groeide in 2018 uit tot de meest gebruikte route over de Middellandse Zee voor migranten. Volgens het Europese agentschap Frontex landden 57 duizend mensen op de Spaanse zuidkust. Ook in de eerste week van het nieuwe jaar redde de kustwacht alweer honderden bootmigranten uit zee. De aantallen zijn in vergelijking met eerdere jaren beperkt: in totaal staken vorig jaar 150 duizend migranten op illegale wijze de Europese grenzen over, tegenover 1,8 miljoen in het piekjaar 2015.

De EU trok in 2018 al 148 miljoen euro uit om Marokko te steunen bij het tegenhouden van migranten uit het zuiden. Ook toen gebeurde dat op voorspraak van Spanje. Voor de nieuwe plannen zou extra geld nodig zijn.

Uitwisseling

Spanje ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd bij het scholen van het personeel voor de horeca, het toerisme en de verpleging. Het Zuid-Europese land stelt voor Spaanse docenten naar Marokko sturen. Tegelijkertijd zouden Marokkaanse studenten de kans moeten krijgen een master te volgen in Spanje. Zoals Europese studenten op Erasmus-uitwisseling gaan, zouden jonge Marokkanen tijdelijk in Europa moeten kunnen studeren.

De bedoeling is dat Europa op deze manier bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Marokko. De Marokkanen vormen op dit moment de grootste groep onder de illegale migranten naar Spanje. In eigen land is er voor hen dikwijls geen werk. Daarom besluiten ze hun geluk in Europa te beproeven.

Een ander idee is dat Spanje een campagne opzet die duidelijk maakt dat ‘de Europese droom’ niet bestaat. De boodschap: het oversteken van de Straat van Gibraltar in een motorbootje is levensgevaarlijk, en eenmaal aan de overkant valt het niet mee om als illegale migrant een nieuw leven te beginnen. De campagne moet tegenwicht bieden aan de triomfantelijke filmpjes die Marokkaanse jongeren zelf op sociale media plaatsen zodra ze voet op Europese bodem zetten.

De campagne is geïnspireerd op tv-spotjes die Spanje in 2007 liet vertonen in Senegal, als reactie op de migratiegolf die een jaar eerder de Canarische Eilanden overspoelde. Daarin vertelde een moeder hoe haar zoon verdronk op weg naar Europa, gevolgd door een ernstig kijkende Senegalese muzikant: ‘Zet je leven niet op het spel voor niets. Je bent de toekomst van Afrika.’ Ook destijds was Consuelo Rumí de staatssecretaris voor Migratie.