Marokko wil het WK 2026 organiseren: ‘We willen een WK dat goed is voor de Marokkanen’

Lukt het Marokko om tegen alle verwachtingen in het WK voetbal binnen te halen? Het land staat te trappelen en hoopt met het toernooi de nationale eenheid te versterken.

Marokko 2026 is een heel ander land dat het Marokko van 2018. Er zijn prachtige voetbalstadions verrezen. Het stadion van Agadir heeft een dak geïnspireerd op een berbertent. In de oostelijke stad Oujda heeft het gebouw de vorm van een errezza, de tulband die in die regio wordt gedragen. En in Casablanca staat een stadion met op elke hoek een daktuin, ‘een groene long’ om wat zuurstof te brengen in een verstedelijkte omgeving. Niet minder belangrijk: tegen die tijd zijn er betere ziekenhuizen en meer hogesnelheidstreinen.

‘De hoeveelheid nieuwe infrastructuur die nodig is om het Marokkaanse bod werkelijkheid te laten worden kan niet worden overdreven’, merkte de Fifa zuinigjes. Zes van de veertien stadions bestaan nog niet eens. De stadions wegen zwaar in de beoordeling, die veel lager uitvalt dan die van tegenkandidaat Noord-Amerika/Canada/Mexico. De internationale voetbalfederatie gaf het Marokkaanse voorstel een 2,7 (op een schaal van 5,0).

Het was niet Marokko’s bedoeling om het in z’n eentje op te nemen tegen de gebundelde krachten van de VS, Mexico en Canada. In de Spaanse media deden in het voorjaar van 2017 geruchten de ronde dat de Marokkaanse koning Mohammed VI aan de Spaanse vorst Felipe VI had voorgesteld samen op te trekken voor de organisatie van het WK in 2026. Dat idee stuitte al gauw op tegenwerking van de Fifa. Na een WK in Rusland kon niet opnieuw een Europees land aan de beurt zijn. Marokko besloot daarop het als een David op te nemen tegen de Goliath aan de overkant van de oceaan.

Aanstekelijk optimisme

Erg enthousiast is de Fifa nooit geworden. Slechts op één punt scoort Marokko 2026 beter dan United 2026: de staat is er met zijn volle gewicht achter gaan staan. Maar hoeveel problemen de Fifa ook ziet, Marokko zelf zet daar een aanstekelijk optimisme tegenover. Het islamitische land groepeert de voordelen in vijf zuilen. Zo hoeven de spelers zich niet over grote afstanden te verplaatsen, omdat alle speelsteden dicht bij elkaar liggen. Dat is wel zo milieuvriendelijk.

De supporters kunnen profiteren van gratis transport en ‘van de gastvrijheid die in het Marokkaanse dna zit’. De Fifa heeft baat bij een centraal gelegen tijdzone die garant staat voor een groot aantal televisiekijkers (met hoge inkomsten als gevolg). In de concurrentie met de VS benadrukt Marokko dat het een van de laagste moordcijfers ter wereld heeft.

Bovendien weten ze ook in Marokko: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel.’ Beschikt Marokko niet over geschikte stadions? Dan is dat een kans om innovatieve, flexibele stadions te bouwen, die precies voldoen aan de Fifa-eisen. Na het toernooi kunnen de stadions inkrimpen, zodat er een nieuwe sportvoorziening overblijft die is toegesneden op de behoeften van elke stad. Omdat er in zes steden tegelijk zulke stadions nodig zijn, allemaal bestaande uit dezelfde eenheden, zou het relatief goedkoop moeten zijn om ze te bouwen. De kosten voor het WK in Marokko worden geschat op 1,6 miljard euro.

Goed voor de Marokkanen

‘We hebben gezien dat het WK andere landen in de problemen heeft gebracht’, zei Moulay Hafid Elalamy erover – zakenman, minister van Industrie en nu voorzitter van het Marokkaanse bid. Zowel Zuid-Afrika als Brazilië leed zwaar verlies op de organisatie van het WK. In beide landen komen nu volop ‘witte olifanten’ voor, stadions die niet of nauwelijks meer worden gebruikt. Elalamy: ‘De oriëntatie die Zijne Majesteit ons heeft gegeven houdt daar rekening mee. We willen een WK dat goed is voor de Marokkanen.’

De belangrijkste reden voor Marokko om het WK 2026 binnen te halen is om sport, voetbal in het bijzonder, te gebruiken om de nationale eenheid te versterken. ‘Together for one goal’, luidt de Marokkaanse slogan. De hoop is dat vooral jongeren worden gegrepen door het toernooi – en dat ze hun energie niet steken in protesten tegen armoede, achterstelling of corruptie.

Het land lijkt vatbaar te zijn voor de WK-koorts. ‘Het WK kan een geweldige kans zijn voor een land dat altijd behoefte heeft aan een doel voordat het in beweging komt’, schrijft het progressieve tijdschrift TelQuel. ‘Steden die nu in de marge liggen kunnen de wereld naar hen toe zien komen. De psychologische en emotionele impact moet niet worden verduisterd door harde financiële argumenten.’

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)? Donald J. Trump

Sceptische columnist

Al zijn er Marokkanen die zich afvragen of het geld niet beter besteed zou kunnen worden. Een sceptische columnist van hetzelfde TelQuel: ‘Als de Riffijnen om een ziekenhuis vragen, gooien we ze in de gevangenis, maar als het de Fifa is, beloven we er 21 in één klap.’

Ondertussen lijkt het erop dat Trump ’m zit te knijpen. Hij hintte erop dat de VS andere landen niet meer te hulp zouden komen via de Verenigde Naties als ze nu niet voor Amerika zouden stemmen. ‘We zullen heel goed kijken en alle hulp die we krijgen wordt op prijs gesteld’, aldus Trump.

Het weerhield de voorzitter van Afrikaanse voetbalbond er niet van haar leden aan te moedigen Marokko te steunen. Ook Nederland, België en Frankrijk, landen waar veel Marokkaanse immigranten wonen, verklaarden zich al solidair met Marokko.