Marokko wil dienstplicht weer invoeren

Foto AFP

Het wetsvoorstel is vandaag besproken in de ministerraad in Tétouan en wordt naar verwachting later maandagavond door koning Mohammed VI geaccordeerd. Als de dienstplicht in Marokko weer wordt ingevoerd, heeft dat mogelijk gevolgen voor Marokkaanse Nederlanders met twee paspoorten. Op sociale media wordt druk gespeculeerd of zij zullen worden vrijgesteld of de dienstplicht bijvoorbeeld kunnen ‘afkopen’. Studenten en mensen met een handicap worden sowieso vrijgesteld.

De 18 maanden durende dienstplicht werd in 1966 in Marokko ingevoerd en in 1999 verkort tot 12 maanden. In 2006 werd hij helemaal afgeschaft door de koning. In Marokkaanse media wordt gesuggereerd dat de herinvoering van de dienstplicht is ingegeven door de sociale onlusten in het noorden van Marokko. Door jongeren vroeg te disciplineren zouden ze zich minder snel tegen de autoriteiten keren en zouden ze bovendien makkelijker gerekruteerd kunnen worden voor een carrière in het leger of de politie.