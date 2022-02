Marokko volgt reddingspoging Rayan (5) op de voet. Is het kind met zware graafmachines uit diepe put te halen?

De Marokkaanse autoriteiten hebben een gat van 27 meter laten graven naast de put waar Rayan klem zit. Beeld AFP

Het ongeluk vond dinsdagmiddag plaats in Ighrane, een dorp in het noorden van Marokko. Rayans vader verklaarde aan het Marokkaanse medium Le360 dat hij de waterput aan het repareren was toen zijn zoon in een moment van onoplettendheid naar beneden viel. Sindsdien stellen reddingswerkers alles in staat om het kind te redden. Dat blijkt een zeer ingewikkelde operatie: de put is slechts een halve meter breed.

Met zware machines hebben de Marokkaanse autoriteiten inmiddels een tweede, 27 meter diep gat gegraven naast de put waarin Rayan klem zit. De bedoeling is om vanuit dit gat horizontaal een tunnel naar de put te graven en het kind zo te bevrijden. Het reddingsteam heeft water en zuurstof weten te krijgen bij Rayan, die op beelden te zien is met een bebloed gelaat maar nog wel beweegt.

Rayan es un niño de 5 años que se cayó en un pozo en Chefchaouen #Marruecos. Lleva atascado más de 24 horas. Mucha fuerza para él y toda su familia y seres queridos. Espero que salga sano y salvo. 🤲🏼🤲🏼🙏🏼 🙏🏼 pic.twitter.com/2g9HFaznNG — Sabah صباح 🌍🕊️ (@Sabah_Yacoubi) 2 februari 2022

Gedachten naar Julen

Dat zich in Ighrane een mensenmassa heeft verzameld om het drama van dichtbij te bekijken, bemoeilijkt de reddingsoperatie. De landelijke media houden de rest van het land van de kleinste ontwikkelingen op de hoogte. Ook op de sociale media wordt massaal meegeleefd met Rayan, onder meer door bekende voetballers als de Marokkaanse Achraf Hakimi (van de Parijse topclub PSG) en Riyad Mahrez (de Algerijnse ster van Manchester City).

Het verhaal van Rayan vertoont grote gelijkenissen met dat van Julen Roselló, het 2-jarige Spaanse kind dat in 2019 bij Málaga in een illegale waterput viel. Met 109 meter was de val van Julen echter veel dieper. Dat ongeluk had geen gelukkige afloop: na een reddingsoperatie van 13 dagen werd het lichaam van Julen levenloos uit de put gehaald. Uit de sectie bleek dat het kind al op de dag van zijn val was overleden.