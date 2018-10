Marokko verzet klok niet langer en schrapt wintertijd

Het besluit op het laatste moment van de regering is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat het afschaffen van de wintertijd onder meer de gezondheid ten goede komt. Ook zal er energie worden bespaard, omdat er ‘een uur natuurlijk licht’ wordt gewonnen. Dat zei minister van Bestuurshervorming Mohamed Ben Abdelkader op een persconferentie. Het schrappen van de wintertijd is vooralsnog ‘een experiment’.

Ook in Europa is het verzetten van de klok een punt van discussie. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft voorgesteld dat EU-lidstaten zelf mogen bepalen welke standaardtijd ze gaan hanteren, de zomertijd of de wintertijd. Komende week wordt daarover gesproken door de EU-transportministers.