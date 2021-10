Marokko verbiedt vluchten naar Nederland, onbegrip op vliegveld Casablanca

Aankomst van passagiers uit Marokko op luchthaven Schiphol in het voorjaar van 2020. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Naar schatting zitten duizenden Nederlanders vast in het Afrikaanse land. Transavia, de enige Nederlandse aanbieder van vluchten naar Marokko, bracht de afgelopen week 3500 mensen naar een zestal Marokkaanse steden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert gestrande reizigers een route te zoeken via andere Europese landen, zoals België. Op Brussel vliegen kan bijvoorbeeld nog wel.

‘Heel erg raar dit, maar Marokko doet het wel vaker zo’, zegt de 22-jarige Mohamed, die in Nederland woont, vanaf het vliegveld van Casablanca. Ook in februari dit jaar verraste de Marokkaanse overheid menig reiziger met een acuut ingevoerd vliegverbod. Mohamed was in het land om een ziek familielid op te zoeken en had ‘gelukkig’ zijn terugvlucht voor woensdagavond geboekt. ‘Anders had ik een groot probleem. Je zou denken dat het niet meer op deze manier hoeft te gaan, nu bijna iedereen in Nederland is gevaccineerd, maar dus toch.’

De Marokkaanse vliegtuigmaatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc noemen op sociale media het coronavirus als reden voor het vliegverbod. Volgens de nieuwswebsite Le360 boezemt ‘een nieuwe Delta-variant’ de Marokkaanse overheid angst in. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil die berichtgeving niet bevestigen of ontkennen.

Het zou dan gaan om een variant van de deltavariant genaamd ‘AY.4.2’, die nauwlettend door wetenschappers wordt gevolgd. Hoewel de mutatie de laatste tijd is opgedoken in onder meer Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland, zien experts geen reden tot bezorgdheid. ‘Want verspreiden is wat virussen nu eenmaal doen’, zei viroloog Marc van Ranst vandaag tegen dagblad De Morgen. Op de lijsten van zorgwekkende varianten van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese gezondheidsdienst ECDC heeft het virus in elk geval nog geen eigen vermelding.

Op het vliegveld van Casablanca is de laatste vlucht van Transavia naar Nederland woensdagavond helemaal uitverkocht. De 52-jarige Utrechter Abdullah, voor werk in de stad, zou eigenlijk vrijdag terugvliegen, maar besloot woensdagochtend zijn ticket om te boeken. ‘Mijn nieuwe ticket was met 185 euro best duur, maar later terugvliegen via Brussel durfde ik niet aan: wie weet verbieden ze die vluchten over een paar dagen ook’, zegt hij.

Naar eigen zeggen staat Abdullahs telefoon roodgloeiend met bezorgde familie en vrienden uit Nederland. ‘Gelukkig overkomt me niet wat mijn broertje vorig jaar maart wel overkwam: hij moest vier maanden in Casablanca blijven, terwijl zijn gezin in Nederland zat.’

Transavia hoopt in de komende dagen toch toestemming te krijgen voor enkele vluchten van Marokko naar Nederland, om reizigers thuis te brengen. Een woordvoerder hoopt dat daar donderdag meer duidelijkheid over komt. Alle vluchten van de maatschappij van Nederland naar Marokko zijn geschrapt. Andere Nederlandse vliegtuigmaatschappijen vliegen sowieso niet op het Noord-Afrikaanse land.

Met medewerking van Maarten Keulemans. De bronnen op het vliegveld in Casablanca willen niet met achternaam worden genoemd.