Marokko ontwaakt uit voetbalsprookje: 'Er zijn tranen én er is feest’

Fans kijken de wedstrijd Marokko - Frankrijk in Marrakech. Beeld REUTERS

Dag Dion, welk gevoel overheerst onder supporters zo kort na het uiteenspatten van de Marokkaanse droom? Trots of verdriet?

‘Natuurlijk is het nooit leuk om de halve finale te verliezen. Dat komt echt wel aan als een dreun. Op het grote Djemaa el Fna-plein in Marrakech waar ik stond, zag ik mensen met tranen in de ogen. Mannen moesten door hun vrienden getroost worden.

‘Toch overheerst hier vooral de trots. Meteen na het laatste fluitsignaal klonk een groot applaus voor de spelers. Er werd zelfs gefeest met zang, springen en vuurwerk. Scooters rijden toeterend over straat en mensen in pickups zwaaien met vlaggen. Iedereen beseft dat het behalen van de halve finale een unieke prestatie is.’

Als regerend wereldkampioen was Frankrijk natuurlijk een geduchte tegenstander. Hadden de Marokkanen vooraf vertrouwen in een goede afloop?

‘Voor de wedstrijd was de hoop flink toegenomen, ja. Na de vorige wedstrijden wisten de Marokkanen dat hun ploeg wat kon. De spelers hadden heel wat laten zien. Een slecht voorteken was wel dat het hier tijdens de wedstrijd vreselijk begon te stormen. Op het terras van het café waar wij zaten viel een parasol op het tafeltje van een vrouw. Die had het bijna niet na kunnen vertellen.

‘De wedstrijd begon voor Marokko ook belabberder dan belabberd. Alles wat de spelers de eerste wedstrijden goed deden, ging nu mis: de organisatie van het team, de sterke verdediging. Onder de supporters in de zaal nam de frustratie toe. Hoe is het toch mogelijk dat we alles wat we hebben bereikt nu zo weggooien, dacht men.

‘Aan het einde van de eerste helft werd Marokko weer sterker en kwam ook het vertrouwen weer terug. Toch zag je wel dat Frankrijk betere spelers heeft. Na de 2-0 was de hoop in het zaaltje verdwenen.’

Tot 1956 stond Marokko onder Frans gezag. Bespeurde je vanavond veel anti-Franse sentimenten?

‘Voor de wedstrijd liep hier op het plein een man rond met een kip. Om Frankrijk belachelijk te maken had hij die in de Franse kleuren geverfd. Dat vond iedereen natuurlijk grappig. Straks stoppen we die kip in de couscous, zei de man.

‘Toch was het allemaal ontspannen. De meeste Marokkanen gaan goed om met het koloniale verleden. Er zat natuurlijk een extra randje aan deze wedstrijd, maar daar merkte ik vandaag weinig van. Een meerderheid van de toeristen in Marrakech is Frans, maar dat levert totaal geen gespannen situaties op.’

Op het grote Djemaa el Fna-plein in Marrakech maakt een supporter van Marokko voorafgaand aan de halve finale de Fransen belachelijk. Beeld Dion Mebius

Van de 26 spelers in de Marokkaanse selectie zijn er zestien in het buitenland geboren. Kijken supporters anders naar deze voetballers?

‘Nee, helemaal niet. Ze zijn juist heel trots op die spelers. Het zijn natuurlijk ook de grote sterren van het elftal: Hakim Ziyech van Chelsea, Achraf Hakimi van Paris Saint-Germain en Sofyan Amrabat van Fiorentina. Van deze spelers worden de meeste shirts verkocht.

‘In die zin is het WK ook een viering geworden van wat Marokko is. De natie is groter dan Marokko alleen: ze bestaat ook uit allerlei mensen uit de diaspora in Europa. Die spelers hebben er mede voor gezorgd dat de Marokkanen hier dichter bij elkaar zijn gekomen.

‘De laatste dagen bespeurde ik een ongekende vrolijkheid in het land. Het ging nergens anders meer over. De spelers uit Europa hebben samen met de Marokkanen die hier hun voetbalopleiding hebben genoten, gezorgd voor een prestatie die niemand hier ooit gaat vergeten.’

Zaterdag speelt Marokko nog tegen Kroatië om de derde plaats. Zit het land daar nog op te wachten?

‘In die troostfinale heeft volgens mij eigenlijk niemand zin. De term is al vreselijk, natuurlijk. Het lijkt me vooral iets voor de statistieken. Als speler kun je over twintig of dertig jaar misschien nog trots zijn op zo’n bronzen medaille. Maar voor Marokko is het toernooi voorbij.

‘De afgelopen dagen heeft het land in een roes geleefd. Iedereen – van rijk tot arm, man of vrouw, jong of oud – zat vol spanning alle wedstrijden te kijken. Op straat, in cafés, zelfs in de hamam: overal ging het maar over één ding. Morgen begint het echte leven weer.’