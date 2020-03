Marokko dicht voor reizigers uit Nederland, steeds meer landen beperken vliegverkeer

LEES OOK ONS LIVEBLOG OVER DE CORNACRISIS

Bij honderden Nederlanders is het coronavirus vastgesteld, tien mensen zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Wereldwijd is het dodental ruim boven de vijfduizend uitgekomen. Het laatste nieuws leest u in dit liveblog.

En lees het antwoord op deze vragen over het coronavirus

