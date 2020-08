Marokko annuleert vluchten van en naar Nederland, reizigers speuren naar sluiproutes

Soldaten patrouilleren in de Marokkaanse stad Tanger. Beeld Fadel Senna / AFP

Op Facebook regent het klachten en hulpvragen. Tientallen vakantiegangers vertellen daar hoe ze de komende weken terug naar huis moeten en zoeken naar alternatieve routes via Duitsland en België. Vluchten van en naar die landen zijn nog wel mogelijk. Ook de andere kant op wordt nog gezocht: naar sluiproutes die de geplande vakantie in Marokko alsnog mogelijk maken.

De Marokkaanse regering heeft het luchtruim voor al het vliegverkeer van en naar Nederland donderdag gesloten. Die rigoureuze maatregel wordt door veel gedupeerden gezien als een reactie op het besluit van de Nederlandse autoriteiten afgelopen dinsdag. Die kondigden een inreisverbod af voor niet-noodzakelijke reizen vanuit Marokko, vanwege het groeiend aantal coronabesmettingen daar.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat de door Marokko geschrapte vluchten daarmee te maken hebben. Volgens de woordvoerder zijn de bilaterale afspraken over directe vluchten tussen Nederland en Marokko verlopen. ‘Op dit moment worden er gesprekken gevoerd voor nieuwe afspraken. Zodra er overeenstemming is gevonden, worden directe vluchten weer beschikbaar.’ De woordvoerder durft niet te zeggen waarom het niet is gelukt om de bilaterale afspraken eerder te vernieuwen.

De bedoeling van het Nederlandse inreisverbod was nooit om het voor Nederlanders onmogelijk te maken terug te keren. Repatriëring geldt als een essentiële reis. Toch is het nu zo dat de weg naar huis voor veel Nederlanders is afgesloten.

Geen passagierslijsten

Gedupeerden helpen elkaar online door informatie te delen over alternatieve routes naar Nederland. Er zijn zorgen over het lot van zieke familieleden in Marokko. ‘Kan iemand medicijnen voor mijn ouders meenemen?’ Ook wordt er woedend gereageerd op de abruptheid en onduidelijkheid van de maatregel die de Marokkaanse overheid heeft genomen. Veruit de meesten zagen dat niet aankomen.

Het gebruik van sluiproutes maakt dat Nederlandse autoriteiten ook niet kunnen beschikken over passagierslijsten. Terwijl die gegevens vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen juist goed van pas kunnen komen bij bron- en contactonderzoek of om te controleren of reizigers uit Marokko zich houden aan de thuisquarantaine. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt in een reactie dat het dringende advies om veertien dagen in quarantaine te gaan ook geldt voor reizigers uit Marokko die via een ander land naar Nederland reizen.

De situatie doet denken aan de repatriëringsproblemen aan het begin van de coronacrisis. Toen sloot Marokko abrupt zijn luchtruim voor alle internationale vluchten. Slechts mondjesmaat liet het land repatriëringsvluchten vertrekken naar landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en België. Dat vooruitzicht bestond wekenlang niet voor zo’n drieduizend gestrande Nederlanders. Deskundigen konden destijds geen andere verklaring bedenken dan de slechte diplomatieke relatie tussen Nederland en Marokko. ‘Ik kom inmiddels 46 jaar in Marokko en de relatie gaat eigenlijk altijd in golfbewegingen. Als het slecht gaat, heeft dat altijd te maken met bemoeienis van Nederland met de Marokkaanse democratie en rechtsgang’, vertelde Marokko-kenner Paolo De Mas van de Universiteit Leiden eerder aan de Volkskrant.

Voor nu stelt Buitenlandse Zaken de gedupeerde Nederlanders in Marokko gerust: ‘Alle inwoners van de EU kunnen met een indirecte vlucht in Nederland aankomen. Als mensen vragen hebben kunnen ze altijd contact opnemen met het 24/7 contactcenter.’