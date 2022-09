Marokkanen treuren om Aïcha Chenna, hun eigen Moeder Teresa

Aïcha Chenna met twee baby's in haar opvangcentrum voor ongehuwde moeders in Casablanca. Beeld Abdelhak Senna / ANP / AFP

‘De Moeder Teresa van Marokko’ werd ze wel genoemd, vanwege haar inzet voor de alleenstaande moeders in haar land. Of ‘Moeder Moed’, om de onverschrokkenheid waarmee ze het opnam tegen de conservatief-religieuze macht. Beide bijnamen illustreren de heldenstatus van Aïch Chenna, de vrouwenrechtenactivist die zich niet liet tegenhouden door een fatwa of twee.

Zondag stierf ze na een kort ziekbed in Casablanca, de stad waar ze 81 jaar geleden werd geboren. Het overlijden van de vrouw met de vriendelijke ogen in het vastberaden gezicht maakte een golf aan steunbetuigingen los, van mede-activisten, kunstenaars en politiek leiders tot aan de koning. Mohammed VI heeft volgens nationaal persbureau MAP zijn ‘diepe leedwezen’ betuigd aan Chenna’s familie.

De mooie woorden laten ook zien hoe het denken over de positie van de vrouw in Marokko de afgelopen decennia is veranderd, mede dankzij Chenna. Hoe anders was de samenleving waarin ze zelf in 1942 ter wereld kwam. Marokko was toen een Frans protectoraat, maar in werkelijkheid regeerde de islam. Rampspoed trof de in Marrakech opgroeiende Aïcha al vroeg: op haar 3de verloor ze haar vader, en daarna ook haar enige zusje.

Gered van de sluier

Haar moeder hertrouwde met een man die, toen Chenna 12 jaar was vond dat ze wel genoeg naar school was geweest. Voortaan moest ze thuisblijven, kleren gaan naaien en een sluier dragen. Maar haar moeder zette, zonder medeweten van haar echtgenoot, haar dochter op de bus naar Casablanca, waar Aïcha bij een tante ging wonen. Vier jaar later kwam ook haar moeder over. Ze had haar man overgehaald om haar te verstoten; zelf kon een Marokkaanse vrouw geen scheiding aanvragen.

Dit alles vertelt Chenna in 2009 een gesprek met het Amerikaanse Berkley Center, waarin ze ook de rest van haar levensverhaal deelt. Dankzij het geld dat haar moeder bij elkaar schraapt door haar juwelen te verkopen, kan ze doorleren. Ze gaat aan de slag als maatschappelijk werker. Ze trekt zich het leed aan van alleenstaande moeders, die door streng-gelovigen worden weggezet als prostituees.

Eén voorval zal haar de rest van haar leven blijven achtervolgen. Chenna heeft zelf pas een kind gekregen als een andere jonge moeder, een meisje nog, de kamer naast haar werkkamer binnenstapt met haar baby op haar arm. Ze komt haar kind afstaan, zoals ‘het destijds hoorde en zelfs móést’. ‘Als de maatschappelijk werkster de baby overneemt, spuit er een straaltje melk uit de borst van de moeder in zijn gezichtje. Het kind begint te huilen, de moeder kijkt wanhopig toe.’

Geen regen? De schuld van Chenna

Chenna stort zich op het verbeteren van het lot van alleenstaande vrouwen en van hun kinderen, die wegkwijnen in weeshuizen. Ze werkt samen met de Franse non Marie-Jean Tinturier, zoals ze vaker over de grenzen van haar eigen geloof heen kijkt. In 1985 stichten ze de Association Solidarité Feminine (ASF), de Vereniging voor Vrouwelijke Solidariteit. Vanuit een kelder in Casablanca runnen ze een kinderdagverblijf voor alleenstaande moeders.

De ASF groeit uit tot een organisatie die jaarlijks vijftig van deze moeders opvangt. Zij krijgen psychologische hulp en doen werkervaring op in het restaurant, de patisserie en de hamam van de ASF, die voor de kinderopvang zorgt. In de media groeit Chenna uit tot Marokko’s officieuze ambassadeur voor vrouwenrechten. Ze ervaart het als een constante balanceeract: om de mentaliteit van haar land te veranderen moet ze zich uitspreken, maar ze eil de conservatieve moslims ook weer niet al te nijdig maken, uit vrees voor een tegenreactie.

Die komt er toch: meermaals worden er fatwa’s tegen haar uitgesproken. Zoals in 2000, na een interview met Al-Jazeera waarin ze vertelt dat moeders van haar geen hoofddoek hoeven te dragen. Ze zou de toorn van Allah hebben gewekt en daarmee het uitblijven van regen op haar geweten hebben. ‘Daar kon ik gemakkelijk op antwoorden: in Europa lopen de vrouwen zo goed als bloot en daar regent het de hele tijd’, zegt ze twee jaar later tegen De Morgen.

Geld van de koning

Een opmerkelijke bondgenoot vindt ze in koning Mohammed VI, die in 1999 de troon bestijgt met een grote drang om zijn land te moderniseren. Hij geeft de ASF geld om uit te breiden. Een donatie van grote symbolische waarde in Marokko, waar de koning ook geestelijk leider is. Mohammed VI hervormt de familiewet, de Mudawana, en versterkt daarmee de positie van vrouwen. Ze krijgen onder meer het recht om zelf een echtscheiding aan te vragen, al wordt de wet lang niet altijd nageleefd.

Dat er nog een lange weg te gaan is, blijkt in de week van Chenna’s overlijden. In Marokko wordt fel geprotesteerd na de dood van de 14-jarige Meriem. Het meisje stierf na een illegale abortus die haar verkrachter haar dwong te ondergaan. Vrouwenrechtenorganisaties eisen herziening van de strenge abortuswet.

Nee, haar werk was niet af, dat wist Aïcha Chenna ook. Maar dat er protest klinkt, is niet in de laatste plaats dankzij Marokko’s eigen Moeder Teresa.